07:56 01.02.2026 (обновлено: 15:20 01.02.2026)
Роскачество рассказало, как менялось российское вино с 2019 года
Дарья Буймова
РИА Новости: в России выросла доля вин, соответствующих повышенному стандарту

© Depositphotos.com / samotrebizanДевушка с бокалом красного вина
Девушка с бокалом красного вина. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Только две традиционно сильные категории вина в России показывали относительно высокие результаты качества в 2019 году — ликерные вина и игристое, однако за шесть лет ситуация изменилась, доля вин, соответствующих повышенному стандарту "Винного гида России" выросла, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
"В 2019 году лишь две традиционно сильные категории показывали относительно высокие результаты: 40 процентов исследованных крепленых (ликерных) вин и 20,9 процента игристых вин соответствовали повышенному стандарту качества "Винного гида России" (81 балл и выше по 100-балльной шкале)", — рассказали в организации.
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Титов рассказал, почему вина из России сняли с конкурса в США
30 января, 03:52
Там добавили, что качество тихих вин, особенно розовых (8,6 процента качественных образцов), красных (12,1 процента) и белых (14,9 процента), оставалось "проблемной зоной".
"За шесть лет ситуация кардинально изменилась. К 2025 году доля вин, соответствующих повышенному стандарту, выросла. Игристые вина: +59,8 п. п.; тихие белые вина: +61 п. п.; тихие розовые вина: +50 п. п.; тихие красные вина: +64 п. п.; крепленые вина: +42 п. п.", — подчеркнули в Роскачестве.
По словам экспертов, рост стал возможен благодаря количественному и качественному скачку винодельческой отрасли. Так, расширилось производство успешных брендов, увеличилось число фермерских хозяйств — с десятка в 2019 году до более ста в 2024-м. Также увеличился ассортимент вин со статусом "Вино России" (свыше 6,5 тысячи артикулов).
При этом анализ данных за последние три года, когда в исследование были включены премиальные вина и продукция малых хозяйств, подтверждает общий тренд на рост качества, указали в организации. Доля качественных игристых вин выросла на 19 п. п.; тихих белых вин — на 8,5 п. п.; тихих красных вин — на 6,5 п. п.; крепленых вин — на 22,5 п. п. Единственное исключение — небольшая по объему категория тихих розовых вин, где отмечен незначительный спад на 1,9 п. п.
Цех розлива на винодельческом предприятии - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В России происходит винная революция, считает Титов
30 января, 03:48
"Отдельным успехом стало появление и развитие сегмента органических ("органик") вин, исследование которых стартовало в 2023 году. Эти вина, сертифицированные по строгим стандартам, уже сегодня показывают высочайший уровень: в 2025 году доля качественных органических вин во всех категориях (кроме крепленых) превысила 85,7 процентов, существенно опережая классические аналоги", — заключили в Роскачестве.
"Винный гид России" — это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Международная медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
Цех розлива на винодельческом предприятии - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Роскачество рассказало, сколько бутылок вина из России продали в 2024 году
13 марта 2025, 07:02
 
