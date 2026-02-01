Ушаков и Костюков пообщались во время визита президента ОАЭ в Россию

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков и начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков, возглавивший российскую делегацию на переговорах РФ, США и Украины в Абу-Даби, пообщались тет-а-тет в Кремле во время визита президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна.