Рейтинг@Mail.ru
Ушаков и Костюков пообщались во время визита президента ОАЭ в Россию - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/ushakov-2071551116.html
Ушаков и Костюков пообщались во время визита президента ОАЭ в Россию
Ушаков и Костюков пообщались во время визита президента ОАЭ в Россию - РИА Новости, 01.02.2026
Ушаков и Костюков пообщались во время визита президента ОАЭ в Россию
Помощник президента России Юрий Ушаков и начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков, возглавивший российскую делегацию на переговорах РФ, США РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T14:39:00+03:00
2026-02-01T14:39:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
юрий ушаков
игорь костюков (генштаб)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059435056_0:1:2991:1683_1920x0_80_0_0_a685cff5a29e54a75b312f3a128ba2e3.jpg
https://ria.ru/20260129/oae-2071072371.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059435056_220:0:2808:1941_1920x0_80_0_0_07901456d9e7eca771f831b9b91b4ebe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, юрий ушаков, игорь костюков (генштаб), владимир путин
В мире, Россия, США, Украина, Юрий Ушаков, Игорь Костюков (Генштаб), Владимир Путин
Ушаков и Костюков пообщались во время визита президента ОАЭ в Россию

Ушаков и Костюков пообщались тет-а-тет в Кремле во время визита президента ОАЭ

© РИА Новости / Кристина КормилицынаЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Юрий Ушаков . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков и начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков, возглавивший российскую делегацию на переговорах РФ, США и Украины в Абу-Даби, пообщались тет-а-тет в Кремле во время визита президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна.
Президент ОАЭ в четверг посетил Москву с официальным визитом. В Кремле в тот день состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Новые кадры из кулуаров этих переговоров показали в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Ушаков и Костюков, вошедшие в состав российской делегации на российско-эмиратских переговорах, в какой-то момент отошли в сторону, чтобы переговорить тет-а-тет.
Ушаков ранее участвовал во встрече Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которая состоялась в Москве. Костюков возглавляет российскую делегацию на переговоров с Украиной в Абу-Даби.
Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Президент ОАЭ рассказал, о чем шла речь на переговорах в Москве
29 января, 19:23
 
В миреРоссияСШАУкраинаЮрий УшаковИгорь Костюков (Генштаб)Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала