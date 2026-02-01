Рейтинг@Mail.ru
04:35 01.02.2026
Уитакер оценил перспективы мирного урегулирования на Украине
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер выразил оптимизм в отношении перспектив мирного разрешения конфликта на территории Украины.
2026
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, стив уиткофф, джаред кушнер, нато, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, НАТО, Мирный план США по Украине
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер
ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер выразил оптимизм в отношении перспектив мирного разрешения конфликта на территории Украины.
"Полагаю, мы сейчас ближе (к цели - ред.), чем когда-либо прежде... Я по-прежнему с оптимизмом смотрю на то, что мирное соглашение будет достигнуто, но для этого потребуется согласие обеих сторон, и нам еще предстоит увидеть, каковы будут их условия", – заявил он в интервью Fox News.
Президент США Дональд Трамп 31 января также выразил удовлетворение ходом переговоров и добавил, что теперь этот процесс может успешно проходить и без участия его советников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Новая встреча ориентировочно ожидается 1 февраля. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что этот раунд будет двусторонним, но Штаты могут присоединиться к сторонам.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
