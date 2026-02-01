Украина находится в тупиковом положении перед переговорами, заявил эксперт

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Украина в преддверии переговоров в Абу-Даби находится в тупиковом положении, для Киева вопрос продолжения войны является вопросом выживания политических элит, выразил свое мнение в беседе с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.

"Украина сейчас находится, конечно, в уязвимом положении. И самое главное, что это положение тупиковое. Не совсем понятно, куда идти, на что опираться, на кого. Потому что для украинской политической элиты вопрос продолжения войны является вопросом ее выживания. А, соответственно, у нас в России или даже в Штатах, в Европе такая альтернатива не стоит. Поэтому они всячески стремятся опираться то на Европу, то на Штаты, при этом все-таки добиться продолжения войны", - сказал РИА Новости Безпалько

Как отметил эксперт, Соединенные Штаты заинтересованы в заключении мира из собственных соображений.

"Им нужно добиться такого пиар-эффекта, от того, что Трамп закончил войну", - подчеркнул он.

В отношении хода предстоящих переговоров политолог обратил внимание на то, что на фоне их закрытого характера делать какие-либо прогнозы преждевременно.

"Очень скудная информация о переговорах, все они закрытые. А пока нет никакой конкретики, говорить о развязке просто невозможно", - отметил Безпалько.

По его мнению, предстоящая встреча в Абу-Даби будет не последней.

"Я думаю, что это будет очередной раунд переговоров, в рамках которых договорятся договариваться дальше", - резюмировал он .

Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Новая встреча ориентировочно ожидается 1 февраля. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что этот раунд будет двусторонним, но Штаты могут присоединиться к сторонам.