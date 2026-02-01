Рейтинг@Mail.ru
Украина находится в тупиковом положении перед переговорами, заявил эксперт - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:43 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/ukraina-2071491823.html
Украина находится в тупиковом положении перед переговорами, заявил эксперт
Украина находится в тупиковом положении перед переговорами, заявил эксперт - РИА Новости, 01.02.2026
Украина находится в тупиковом положении перед переговорами, заявил эксперт
Украина в преддверии переговоров в Абу-Даби находится в тупиковом положении, для Киева вопрос продолжения войны является вопросом выживания политических элит,... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T01:43:00+03:00
2026-02-01T01:43:00+03:00
в мире
россия
абу-даби
украина
богдан безпалько
марко рубио
юрий ушаков
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068967407_0:0:2952:1662_1920x0_80_0_0_ef34e72828182eacc42bfeef212df41b.jpg
https://ria.ru/20260201/peregovory-2071490172.html
https://ria.ru/20260131/evropa-2071471364.html
https://ria.ru/20260131/ssha-2071369364.html
россия
абу-даби
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068967407_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0473f0f237fdac75cdfc57cd999c00e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, абу-даби, украина, богдан безпалько, марко рубио, юрий ушаков, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Абу-Даби, Украина, Богдан Безпалько, Марко Рубио, Юрий Ушаков, Мирный план США по Украине
Украина находится в тупиковом положении перед переговорами, заявил эксперт

РИА Новости: Безпалько считает, что Киев находится в тупике перед переговорами

© REUTERS / Vladyslav SodelКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© REUTERS / Vladyslav Sodel
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Украина в преддверии переговоров в Абу-Даби находится в тупиковом положении, для Киева вопрос продолжения войны является вопросом выживания политических элит, выразил свое мнение в беседе с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
"Украина сейчас находится, конечно, в уязвимом положении. И самое главное, что это положение тупиковое. Не совсем понятно, куда идти, на что опираться, на кого. Потому что для украинской политической элиты вопрос продолжения войны является вопросом ее выживания. А, соответственно, у нас в России или даже в Штатах, в Европе такая альтернатива не стоит. Поэтому они всячески стремятся опираться то на Европу, то на Штаты, при этом все-таки добиться продолжения войны", - сказал РИА Новости Безпалько.
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"Все все понимают": как прошли первые переговоры в Абу-Даби
01:19
Как отметил эксперт, Соединенные Штаты заинтересованы в заключении мира из собственных соображений.
"Им нужно добиться такого пиар-эффекта, от того, что Трамп закончил войну", - подчеркнул он.
В отношении хода предстоящих переговоров политолог обратил внимание на то, что на фоне их закрытого характера делать какие-либо прогнозы преждевременно.
"Очень скудная информация о переговорах, все они закрытые. А пока нет никакой конкретики, говорить о развязке просто невозможно", - отметил Безпалько.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Европа делает все, чтобы сорвать переговоры по Украине, заявил экс-посол
Вчера, 20:34
По его мнению, предстоящая встреча в Абу-Даби будет не последней.
"Я думаю, что это будет очередной раунд переговоров, в рамках которых договорятся договариваться дальше", - резюмировал он .
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Новая встреча ориентировочно ожидается 1 февраля. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что этот раунд будет двусторонним, но Штаты могут присоединиться к сторонам.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
"Свинья не исчезнет": в США удивились словам Зеленского о переговорах
Вчера, 03:03
 
В миреРоссияАбу-ДабиУкраинаБогдан БезпалькоМарко РубиоЮрий УшаковМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала