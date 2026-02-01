Осужденная за теракт Трепова* заявила, что была готова к тюрьме

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Дарья Трепова*, осужденная за теракт, в котором погиб военкор Владлен Татарский, заявила, что понимала, что ее действия могут обернуться большим тюремным сроком, и была готова к этому.

Она заявила, что сначала ей "было очень интересно во всём этом участвовать", но после взрыва она поняла, что ее жизнь на этом закончена.