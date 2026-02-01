https://ria.ru/20260201/trepova-2071558842.html
Треповой* не нравилось, что ее кураторы считали Татарского врагом
Треповой* не нравилось, что ее кураторы считали Татарского врагом - РИА Новости, 01.02.2026
Треповой* не нравилось, что ее кураторы считали Татарского врагом
Дарья Трепова*, осужденная за теракт, в котором погиб военкор Владлен Татарский, понимала, что кураторы, просившие ее следить за военкором, воспринимают его как РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T15:53:00+03:00
2026-02-01T15:53:00+03:00
2026-02-01T15:53:00+03:00
санкт-петербург
россия
владлен татарский
дарья трепова
вгтрк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864048571_0:202:2048:1354_1920x0_80_0_0_5e4009d16d1627f9f27cd76a8bc6bec4.jpg
https://ria.ru/20260201/trepova-2071557421.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864048571_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_8f7840e935cd5b5870069f9a47f47154.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, владлен татарский, дарья трепова, вгтрк
Санкт-Петербург, Россия, Владлен Татарский, Дарья Трепова, ВГТРК
Треповой* не нравилось, что ее кураторы считали Татарского врагом
Трепова* знала, что ее кураторы считали Татарского врагом, ей это не нравилось
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Дарья Трепова*, осужденная за теракт, в котором погиб военкор Владлен Татарский, понимала, что кураторы, просившие ее следить за военкором, воспринимают его как врага, но заявила, что ей это не нравилось.
"Да, и мне это не нравилось", - сказала Трепова
* журналисту ВГТРК
Андрею Медведеву в фильме-расследовании "Предательство"
, отвечая на вопрос о том, понимала ли она, что те, кто просил ее следить за Владленом Татарским
, воспринимают его как врага.
В январе 2024 года 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге
признал Трепову* виновной в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также в использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок два года и штрафом 600 тысяч рублей. В мае 2024 года Апелляционный военный суд признал решение законным, оно вступило в силу. Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России
женщинам.
Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой* статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, более 50 человек пострадали.
*Лицо, признанное террористом и экстремистом на территории РФ