Треповой* не нравилось, что ее кураторы считали Татарского врагом

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Дарья Трепова*, осужденная за теракт, в котором погиб военкор Владлен Татарский, понимала, что кураторы, просившие ее следить за военкором, воспринимают его как врага, но заявила, что ей это не нравилось.