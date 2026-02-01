Террористка Трепова* попросила прощения у пострадавших

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Дарья Трепова*, осужденная за теракт в петербургском кафе, в котором погиб военкор Владлен Татарский, попросила прощение у пострадавших.
"Что бы я ни сказала, людям не вернется здоровье, которое они потеряли. Не вернется близкий, которого они потеряли. И что бы я ни сказала, они будут видеть меня как человека, который причинил им самое большое зло в их жизни. Я даже не хочу, чтобы они думали по-другому, потому что это так и есть. Но, к сожалению, мне кажется, в русском языке нет большего слова, чем "прости". Я бы хотела попросить у них прощения настолько, насколько это возможно", - заявила она в фильме-расследовании журналиста ВГТР Андрея Медведева.
"Россия 1" покажет интервью с террористкой Треповой*
31 января, 11:28
В январе 2024 года 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал Трепову* виновной в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также в использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок два года и штрафом 600 тысяч рублей. В мае 2024 года Апелляционный военный суд признал решение законным, оно вступило в силу. Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам.
Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой* статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, более 50 человек пострадали.
*Лицо, признанное террористом и экстремистом на территории РФ
Музыканта Соршневу* внесли в перечень террористов и экстремистов
28 января, 18:25