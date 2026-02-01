Трамп намерен судиться с американским писателем Вулфом

ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении подать в суд на писателя Майкла Вулфа, обвинив его в том, что он был в сговоре с осужденным за сексуальные преступления финансистом Джеффри Эпштейном и пытался очернить политическую репутацию американского лидера.

"Знаете, этот радикальный левый, этот Вулф, который был писателем третьего сорта, сговаривался с Джеффри Эпштейном , чтобы навредить мне политически или как-то еще, и это стало совершенно ясно. Поэтому мы, вероятно, подадим на Вулфа в суд по этому поводу," - заявил Трамп журналистам.

Основой для обвинений Вулфа в сговоре с Эпштейном стала их личная переписка, обнародованная конгрессом в 2025 году. В одном из электронных писем Вулф предупреждал Эпштейна, что отрицание Трампом своих визитов в его дом может принести финансисту ценный пиар и политическую валюту.

Ранее Вулф заявлял, что Трамп и Эпштейн были близкими друзьями. Он утверждал, что существуют компрометирующие фотографии, на которых оба изображены в компании девушек.