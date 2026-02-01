Рейтинг@Mail.ru
Трамп намерен судиться с американским писателем Вулфом
06:55 01.02.2026 (обновлено: 07:22 01.02.2026)
Трамп намерен судиться с американским писателем Вулфом
Трамп намерен судиться с американским писателем Вулфом - РИА Новости, 01.02.2026
Трамп намерен судиться с американским писателем Вулфом
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении подать в суд на писателя Майкла Вулфа, обвинив его в том, что он был в сговоре с осужденным за сексуальные... РИА Новости, 01.02.2026
в мире, сша, дональд трамп, джеффри эпштейн
В мире, США, Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн
Трамп намерен судиться с американским писателем Вулфом

Трамп обвинил американского писателя Вулфа в сговоре с Эпштейном

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении подать в суд на писателя Майкла Вулфа, обвинив его в том, что он был в сговоре с осужденным за сексуальные преступления финансистом Джеффри Эпштейном и пытался очернить политическую репутацию американского лидера.
"Знаете, этот радикальный левый, этот Вулф, который был писателем третьего сорта, сговаривался с Джеффри Эпштейном, чтобы навредить мне политически или как-то еще, и это стало совершенно ясно. Поэтому мы, вероятно, подадим на Вулфа в суд по этому поводу," - заявил Трамп журналистам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Иск против JP Morgan Chase подан от имени самого Трампа и девяти фирм
22 января, 23:15
Основой для обвинений Вулфа в сговоре с Эпштейном стала их личная переписка, обнародованная конгрессом в 2025 году. В одном из электронных писем Вулф предупреждал Эпштейна, что отрицание Трампом своих визитов в его дом может принести финансисту ценный пиар и политическую валюту.
Ранее Вулф заявлял, что Трамп и Эпштейн были близкими друзьями. Он утверждал, что существуют компрометирующие фотографии, на которых оба изображены в компании девушек.
Отношения между Трампом и писателем испортились еще в 2018 году, когда Вулф опубликовал разоблачительный бестселлер "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа", основанный на интервью с различными людьми и личных наблюдениях автора. После чего американский лидер обвинил его в клевете и закрыл Вулфу доступ в Белый дом.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Трамп пообещал предать огласке имена демократов, причастных к делу Эпштейна
26 декабря 2025, 03:26
 
