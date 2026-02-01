Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал Си Цзиньпина боссом в Китае
05:59 01.02.2026
Трамп назвал Си Цзиньпина боссом в Китае
Трамп назвал Си Цзиньпина боссом в Китае
Президент США Дональд Трамп сообщил, что считает лидера КНР Си Цзиньпина "боссом" в Китае и высоко уважаемым человеком. РИА Новости, 01.02.2026
2026
в мире, китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин, чжан юся, высшая школа экономики (вшэ)
В мире, Китай, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Чжан Юся, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что считает лидера КНР Си Цзиньпина "боссом" в Китае и высоко уважаемым человеком.
"Я думаю, что президент Си - босс. Я внимательно за этим слежу. Его очень уважают в Китае", - заявил Трамп в ответ на просьбу прокомментировать события в КНР, связанные с минобороны.
Министерство обороны Китая 24 января заявило, что член Политбюро ЦК КПК, заместитель председателя ЦВС Чжан Юся и начальник Объединенного штаба ЦВС Лю Чжэньли "подозреваются в серьезных нарушениях дисциплины и закона", против них ведется антикоррупционное расследование. Директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин заявил РИА Новости, что инициированные Си Цзиньпином масштабные кадровые перестановки в руководстве вооруженных сил призваны повысить их управляемость на случай глобального кризиса, в первую очередь с США.
