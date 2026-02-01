Рейтинг@Mail.ru
Шойгу подтвердил поддержку Москвой Пекина в вопросе Тайваня
13:30 01.02.2026
Шойгу подтвердил поддержку Москвой Пекина в вопросе Тайваня
в мире
россия
пекин
тайвань
сергей шойгу
ван и (политик)
оон
брикс
в мире, россия, пекин, тайвань, сергей шойгу, ван и (политик), оон, брикс, шос
В мире, Россия, Пекин, Тайвань, Сергей Шойгу, Ван И (политик), ООН, БРИКС, ШОС
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И в Пекине
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И в Пекине
ПЕКИН, 1 фев - РИА Новости. Россия подтверждает последовательную и неизменную поддержку Пекину по вопросу Тайваня, заявил секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу на встрече с главой МИД КНР Ван И.
"Видим, что недоброжелатели Китая продолжают дестабилизировать ситуацию в Тайваньском проливе. Со своей стороны хочу подтвердить нашу последовательную и неизменную поддержку Пекина по вопросу Тайваня. Исходим из того, что правительство Китайской Народной Республики - единственное законное правительство, представляющее весь Китай", - сказал Шойгу.
Он отметил, что Россия внимательно отслеживает проводимую в Японии политику ускоренной милитаризации.
"Готовы к уплотнению внешнеполитической координации с Пекином, в том числе на площадке ООН и ее Совета Безопасности, а также в рамках БРИКС, ШОС и других многосторонних форматах. Заинтересованы в оформлении справедливого многополярного миропорядка, противодействии неоколониальным практикам, выстраиванию архитектуры равной и неделимой безопасности на территории всей Евразии", - добавил Шойгу.
Шойгу назвал причину высокой эффективности взаимодействия России и Китая
