В Таиланде пропал российский криптоинвестор и боец муай-тай

БАНГКОК, 1 фев — РИА Новости. Российский криптоинвестор и боец муай-тай (тайского бокса) Максим Гарбузов из Санкт-Петербурга, проживавший в Таиланде более двух с половиной лет по спортивной визе, бесследно исчез в курортном городе Паттайя, сообщила РИА Новости Светлана Шерстобоева, лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде и администратор русскоязычного паблика "Паттайя от А до Я" в соцсетях.

Волонтер также заявила, что проверка ее группой больниц и моргов Паттайи в поисках неопознанных тел или страдающих амнезией иностранцев европейской наружности, которую группа провела в январе в связи с поисками другого пропавшего россиянина, выявила, что в период с 24 декабря 2025 года по конец января 2026 года неопознанных тел фарангов (белых иностранцев) в морги Паттайи не поступало, а в больницы города в эти же сроки не поступали иностранцы с амнезией.