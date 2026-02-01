Рейтинг@Mail.ru
В Таиланде пропал российский криптоинвестор и боец муай-тай - РИА Новости, 01.02.2026
07:33 01.02.2026 (обновлено: 15:30 01.02.2026)
В Таиланде пропал российский криптоинвестор и боец муай-тай
В Таиланде пропал российский криптоинвестор и боец муай-тай - РИА Новости, 01.02.2026
В Таиланде пропал российский криптоинвестор и боец муай-тай
Российский криптоинвестор и боец муай-тай (тайского бокса) Максим Гарбузов из Санкт-Петербурга, проживавший в Таиланде более двух с половиной лет по спортивной... РИА Новости, 01.02.2026
В Таиланде пропал российский криптоинвестор и боец муай-тай

РИА Новости: в Таиланде пропал криптоинвестор и боец муай-тай Максим Гарбузов

БАНГКОК, 1 фев — РИА Новости. Российский криптоинвестор и боец муай-тай (тайского бокса) Максим Гарбузов из Санкт-Петербурга, проживавший в Таиланде более двух с половиной лет по спортивной визе, бесследно исчез в курортном городе Паттайя, сообщила РИА Новости Светлана Шерстобоева, лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде и администратор русскоязычного паблика "Паттайя от А до Я" в соцсетях.
"Максим пропал 24 декабря 2025 года, но мы об этом узнали позавчера, когда нам позвонил его брат, который попросил помочь его найти. Брат рассказал, что Максим был все время с ним на связи, но начиная с 24 декабря от него не поступило ни одного звонка или текстового сообщения, его телефон отключен, а родные не получают ответов на письма к нему в электронной почте и месседжи в соцсетях", — сообщила агентству волонтер. Группа разместила описание внешности и другие приметы Максима вместе с немногими известными обстоятельствами его исчезновения в нескольких русскоязычных и тайскоязычных группах в социальных сетях Таиланда с призывом помочь найти пропавшего человека.
Вид на Камала Бич в Таиланде - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Сахалинец пропал в Таиланде перед самым вылетом домой, сообщили волонтеры
26 ноября 2025, 20:49
"Полиция Паттайи уже разыскивает Максима, так как он впервые не заплатил за аренду дома в Паттайе, который он снимал более двух лет, хозяйка дома обратилась в полицию. Пока полицейским удалось только установить, что 24 декабря он выехал на мотоцикле из дома с большим рюкзаком за плечами, вечером в тот же день оплатил покупку в магазине своей банковской картой и после этого исчез", — указала Шерстобоева.
Волонтер также заявила, что проверка ее группой больниц и моргов Паттайи в поисках неопознанных тел или страдающих амнезией иностранцев европейской наружности, которую группа провела в январе в связи с поисками другого пропавшего россиянина, выявила, что в период с 24 декабря 2025 года по конец января 2026 года неопознанных тел фарангов (белых иностранцев) в морги Паттайи не поступало, а в больницы города в эти же сроки не поступали иностранцы с амнезией.
Турист в курортном районе в Тайланде - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Российские волонтеры нашли пропавшего в Таиланде россиянина
21 февраля 2025, 20:58
 
СпортПаттайяТаиландСанкт-Петербург
 
 
