В Таиланде пропал российский криптоинвестор и боец муай-тай

БАНГКОК, 1 фев — РИА Новости. Российский криптоинвестор и боец муай-тай (тайского бокса) Максим Гарбузов из Санкт-Петербурга, проживавший в Таиланде более двух с половиной лет по спортивной визе, бесследно исчез в курортном городе Паттайя, сообщила РИА Новости Светлана Шерстобоева, лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде и администратор русскоязычного паблика "Паттайя от А до Я" в соцсетях.
"Максим пропал 24 декабря 2025 года, но мы об этом узнали позавчера, когда нам позвонил его брат, который попросил помочь его найти. Брат рассказал, что Максим был все время с ним на связи, но начиная с 24 декабря от него не поступило ни одного звонка или текстового сообщения, его телефон отключен, а родные не получают ответов на письма к нему в электронной почте и месседжи в соцсетях", — сообщила агентству волонтер. Группа разместила описание внешности и другие приметы Максима вместе с немногими известными обстоятельствами его исчезновения в нескольких русскоязычных и тайскоязычных группах в социальных сетях Таиланда с призывом помочь найти пропавшего человека.
"Полиция Паттайи уже разыскивает Максима, так как он впервые не заплатил за аренду дома в Паттайе, который он снимал более двух лет, хозяйка дома обратилась в полицию. Пока полицейским удалось только установить, что 24 декабря он выехал на мотоцикле из дома с большим рюкзаком за плечами, вечером в тот же день оплатил покупку в магазине своей банковской картой и после этого исчез", — указала Шерстобоева.
Волонтер также заявила, что проверка ее группой больниц и моргов Паттайи в поисках неопознанных тел или страдающих амнезией иностранцев европейской наружности, которую группа провела в январе в связи с поисками другого пропавшего россиянина, выявила, что в период с 24 декабря 2025 года по конец января 2026 года неопознанных тел фарангов (белых иностранцев) в морги Паттайи не поступало, а в больницы города в эти же сроки не поступали иностранцы с амнезией.
