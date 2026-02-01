МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Беспрецедентный конфликт председателя еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой евродипломатии Каей Каллас фиксирует приближающийся распад ЕС, пишет издание Strategic Culture.
"Внутри Европейского союза происходит нечто новое и примечательное: отношения между Урсулой фон дер Ляйен и откровенным критиком России Каей Каллас испортились. То есть, внутри самого ЕС появляются новые враги, что обычно означает конец существования блока, организации или страны", — отмечается в материале.
"Любовь между двумя братьями, Америкой и Европой, закончилась. Теперь европейцы живут на добровольном острове изоляции. <…> Европа создает бесчисленное множество врагов, чтобы замаскировать свою некомпетентность на мировой арене. Теперь практически каждый стал для нее противником" ", — констатирует издание.
В октябре прошлого года немецкое издание Die Welt сообщило о серьезной ссоре Каи Каллас с Урсулой фон дер Ляйен, после которой эстонского политика серьезно подвинули в борьбе за власть в аппарате Евросоюза.
Спустя два месяца газета Politico рассказала, что без того натянутые отношения между европейскими чиновницами еще более обострились на фоне нового коррупционного скандала в ЕС.