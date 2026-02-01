Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что случилось из-за резкой ссоры Каллас и фон дер Ляйен
03:02 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/ssora-2071495442.html
СМИ раскрыли, что случилось из-за резкой ссоры Каллас и фон дер Ляйен
СМИ раскрыли, что случилось из-за резкой ссоры Каллас и фон дер Ляйен - РИА Новости, 01.02.2026
СМИ раскрыли, что случилось из-за резкой ссоры Каллас и фон дер Ляйен
2026-02-01T03:02:00+03:00
2026-02-01T03:02:00+03:00
СМИ раскрыли, что случилось из-за резкой ссоры Каллас и фон дер Ляйен

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Беспрецедентный конфликт председателя еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой евродипломатии Каей Каллас фиксирует приближающийся распад ЕС, пишет издание Strategic Culture.
"Внутри Европейского союза происходит нечто новое и примечательное: отношения между Урсулой фон дер Ляйен и откровенным критиком России Каей Каллас испортились. То есть, внутри самого ЕС появляются новые враги, что обычно означает конец существования блока, организации или страны", — отмечается в материале.
По мнению автора статьи, такая небывалая несогласованность в руководстве Европы объясняется полной некомпетентностью ее руководства. Так, поругавшись друг с другом внутри ЕС, два политика фактически поместили себя в международную изоляцию, испортив отношения со всеми партнерами.
"Любовь между двумя братьями, Америкой и Европой, закончилась. Теперь европейцы живут на добровольном острове изоляции. <…> Европа создает бесчисленное множество врагов, чтобы замаскировать свою некомпетентность на мировой арене. Теперь практически каждый стал для нее противником" ", — констатирует издание.
В октябре прошлого года немецкое издание Die Welt сообщило о серьезной ссоре Каи Каллас с Урсулой фон дер Ляйен, после которой эстонского политика серьезно подвинули в борьбе за власть в аппарате Евросоюза.
Спустя два месяца газета Politico рассказала, что без того натянутые отношения между европейскими чиновницами еще более обострились на фоне нового коррупционного скандала в ЕС.
 
