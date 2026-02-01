Рейтинг@Mail.ru
На Солнце произошла вторая с начала года вспышка высшего класса - РИА Новости, 01.02.2026
Наука
Наука
 
15:43 01.02.2026 (обновлено: 16:19 01.02.2026)
На Солнце произошла вторая с начала года вспышка высшего класса
На Солнце произошла вторая с начала года вспышка высшего класса - РИА Новости, 01.02.2026
На Солнце произошла вторая с начала года вспышка высшего класса
На Солнце произошла вторая с начала года вспышка максимального класса Х, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. РИА Новости, 01.02.2026
На Солнце произошла вторая с начала года вспышка высшего класса

© AP PhotoВспышка на Солнце
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. На Солнце произошла вторая с начала года вспышка максимального класса Х, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"Пробило X-уровень только что. На Солнце вспышка высшего класса", — говорится в ее Telegram-канале.

На сайте лаборатории указано, что в момент пика она достигла балла Х1.04.
В воскресенье Солнце породило четыре обычные вспышки класса С и семь сильных класса М. Единственный до сегодняшнего дня зарегистрированный в 2026 году всплеск активности максимального класса Х был 18 января.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных.

Сильные бури провоцируют нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.

