На Солнце произошла вторая с начала года вспышка высшего класса

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. На Солнце произошла вторая с начала года вспышка максимального класса Х, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"Пробило X-уровень только что. На Солнце вспышка высшего класса", — говорится в ее Telegram-канале.
На сайте лаборатории указано, что в момент пика она достигла балла Х1.04.
В воскресенье Солнце породило четыре обычные вспышки класса С и семь сильных класса М. Единственный до сегодняшнего дня зарегистрированный в 2026 году всплеск активности максимального класса Х был 18 января.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных.
Сильные бури провоцируют нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
