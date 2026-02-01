На Солнце произошла вторая с начала года вспышка высшего класса

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. На Солнце произошла вторая с начала года вспышка максимального класса Х, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

"Пробило X-уровень только что. На Солнце вспышка высшего класса", — говорится в ее Telegram-канале .

На сайте лаборатории указано, что в момент пика она достигла балла Х1.04.

В воскресенье Солнце породило четыре обычные вспышки класса С и семь сильных класса М. Единственный до сегодняшнего дня зарегистрированный в 2026 году всплеск активности максимального класса Х был 18 января.