https://ria.ru/20260201/solntse-2071547780.html
На Солнце произошла сильная вспышка
На Солнце произошла сильная вспышка - РИА Новости, 01.02.2026
На Солнце произошла сильная вспышка
Мощная вспышка класса М произошла на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T14:10:00+03:00
2026-02-01T14:10:00+03:00
2026-02-01T15:04:00+03:00
наука
российская академия наук
солнце
вспышки на солнце
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147409/66/1474096689_60:0:1340:720_1920x0_80_0_0_a2cdfb342405023aacb7296730fed98e.jpg
https://ria.ru/20260131/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://ria.ru/20260130/solntse-2071217486.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147409/66/1474096689_220:0:1180:720_1920x0_80_0_0_6991351bd71e263929e363e62892de29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская академия наук, солнце, вспышки на солнце , космос - риа наука
Наука, Российская академия наук, Солнце, Вспышки на Солнце , Космос - РИА Наука
На Солнце произошла сильная вспышка
На Солнце произошла близкая к максимальному уровню вспышка
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Мощная вспышка класса М произошла на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«
"Близко уже. Возможно, к вечеру пробьет уровень X", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Вспышка достигла пика в 13:02 мск, в этот момент ее мощность была М6.64. Это четвертое событие М-класса за воскресенье. В промежутке с 05:00 до 07:30 мск Солнце породило три вспышки мощностью от М1.0 до М1.9. Еще одна вспышка, получившая балл М2.89, произошла в 13:13 мск.
Накануне в лаборатории сообщили, что на Солнце, до этого практически спокойном, наблюдается резкое усиление активности. Не исключается, что сила вспышек на звезде может достигнуть высшего класса Х.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.