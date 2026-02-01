Рейтинг@Mail.ru
На Солнце произошла сильная вспышка - РИА Новости, 01.02.2026
Наука
 
14:10 01.02.2026 (обновлено: 15:04 01.02.2026)
На Солнце произошла сильная вспышка
На Солнце произошла сильная вспышка
Вспышка на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Мощная вспышка класса М произошла на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Близко уже. Возможно, к вечеру пробьет уровень X", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Вспышка достигла пика в 13:02 мск, в этот момент ее мощность была М6.64. Это четвертое событие М-класса за воскресенье. В промежутке с 05:00 до 07:30 мск Солнце породило три вспышки мощностью от М1.0 до М1.9. Еще одна вспышка, получившая балл М2.89, произошла в 13:13 мск.
Накануне в лаборатории сообщили, что на Солнце, до этого практически спокойном, наблюдается резкое усиление активности. Не исключается, что сила вспышек на звезде может достигнуть высшего класса Х.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.

НаукаРоссийская академия наукСолнцеВспышки на СолнцеКосмос - РИА Наука
 
 
