https://ria.ru/20260201/solntse-2071522393.html
На Солнце произошли три сильные вспышки
На Солнце произошли три сильные вспышки - РИА Новости, 01.02.2026
На Солнце произошли три сильные вспышки
Солнце породило три сильные вспышки класса М утром в воскресенье, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T10:19:00+03:00
2026-02-01T10:19:00+03:00
2026-02-01T10:20:00+03:00
наука
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785808967_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_b9d6cd85306891572f2b50de5e184791.jpg
https://ria.ru/20260131/planety-2071470586.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785808967_0:250:2000:1750_1920x0_80_0_0_9ed3a547e4e12cec2bd7c2bc7507baa1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская академия наук, мощные вспышки на солнце, солнце
Наука, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце, Солнце
На Солнце произошли три сильные вспышки
На Солнце произошли три сильные вспышки класса М
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
Солнце породило три сильные вспышки класса М утром в воскресенье, сообщили
в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Как следует из данных на сайте Лаборатории, в 05.05 мск произошла вспышка, которой был присвоен балл М1.7, в 06.41 мск случилась более слабая вспышка М1.0, а самая сильная из трёх (М1.9) произошла в 07.20 мск. Все они зарегистрированы в одной области на звезде, получившей номер 4366.
Накануне в Лаборатории сообщили, что на Солнце, до этого практически спокойном, наблюдается резкое усиление активности. Не исключается, что сила вспышек на звезде может достигнуть высшего Х класса.