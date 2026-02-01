Рейтинг@Mail.ru
На Солнце произошли три сильные вспышки - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
10:19 01.02.2026 (обновлено: 10:20 01.02.2026)
https://ria.ru/20260201/solntse-2071522393.html
На Солнце произошли три сильные вспышки
На Солнце произошли три сильные вспышки - РИА Новости, 01.02.2026
На Солнце произошли три сильные вспышки
Солнце породило три сильные вспышки класса М утром в воскресенье, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T10:19:00+03:00
2026-02-01T10:20:00+03:00
наука
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785808967_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_b9d6cd85306891572f2b50de5e184791.jpg
https://ria.ru/20260131/planety-2071470586.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785808967_0:250:2000:1750_1920x0_80_0_0_9ed3a547e4e12cec2bd7c2bc7507baa1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российская академия наук, мощные вспышки на солнце, солнце
Наука, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце, Солнце
На Солнце произошли три сильные вспышки

На Солнце произошли три сильные вспышки класса М

© NASA/SDOВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© NASA/SDO
Вспышки на Солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Солнце породило три сильные вспышки класса М утром в воскресенье, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Как следует из данных на сайте Лаборатории, в 05.05 мск произошла вспышка, которой был присвоен балл М1.7, в 06.41 мск случилась более слабая вспышка М1.0, а самая сильная из трёх (М1.9) произошла в 07.20 мск. Все они зарегистрированы в одной области на звезде, получившей номер 4366.
Накануне в Лаборатории сообщили, что на Солнце, до этого практически спокойном, наблюдается резкое усиление активности. Не исключается, что сила вспышек на звезде может достигнуть высшего Х класса.
Метеорный поток Персеиды - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
"Роскосмос" рассказал, когда произойдут пик метеоров Персеиды и затмение
31 января, 20:22
 
НаукаРоссийская академия наукМощные вспышки на СолнцеСолнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала