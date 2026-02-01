На Солнце произошли три сильные вспышки

Как следует из данных на сайте Лаборатории, в 05.05 мск произошла вспышка, которой был присвоен балл М1.7, в 06.41 мск случилась более слабая вспышка М1.0, а самая сильная из трёх (М1.9) произошла в 07.20 мск. Все они зарегистрированы в одной области на звезде, получившей номер 4366.