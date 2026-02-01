Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Москве

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Москве

Западу не удастся внести разлад между Россией и Китаем, заявил Шойгу

ПЕКИН, 1 фев - РИА Новости. Запад хочет внести разлад в стратегическую связку России и Китая, ему это не удастся, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И.

"Западники спят и видят, как внести разлад в стратегическую связку наших государств. Хотел бы еще раз отметить, Москва Пекин не станут сидеть, сложа руки, и терпеть ангажированные инсинуации", - приводит слова Шойгу пресс-служба аппарата Совбеза РФ

По словам секретаря СБ РФ, встреча с Ван И была весьма своевременной.

"Мы видим, как страны Запада взяли за правило оправдывать свои действия угрозой со стороны России и Китая", - отметил он.

При этом, по его словам, уровень внешнеполитической координации между Россией и Китаем "традиционно высокий".

"Позиции наших стран по вопросам отстаивания национальных интересов, обеспечения суверенитета и территориальной целостности, безопасности и развития совпадают или близки... Хотел бы еще раз заверить, что мы будем совместно, плечом к плечу принимать должные меры по сохранению глобальной и региональной стабильности, а также по отстаиванию международного права, основанного на системе ООН ", - подчеркнул Шойгу.

Россия и Китай также будут наращивать сотрудничество в рамках ШОС БРИКС , отметили в пресс-службе.