Западу не удастся внести разлад между Россией и Китаем, заявил Шойгу

ПЕКИН, 1 фев - РИА Новости. Запад хочет внести разлад в стратегическую связку России и Китая, ему это не удастся, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И.
"Западники спят и видят, как внести разлад в стратегическую связку наших государств. Хотел бы еще раз отметить, Москва и Пекин не станут сидеть, сложа руки, и терпеть ангажированные инсинуации", - приводит слова Шойгу пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
По словам секретаря СБ РФ, встреча с Ван И была весьма своевременной.
"Мы видим, как страны Запада взяли за правило оправдывать свои действия угрозой со стороны России и Китая", - отметил он.
При этом, по его словам, уровень внешнеполитической координации между Россией и Китаем "традиционно высокий".
"Позиции наших стран по вопросам отстаивания национальных интересов, обеспечения суверенитета и территориальной целостности, безопасности и развития совпадают или близки... Хотел бы еще раз заверить, что мы будем совместно, плечом к плечу принимать должные меры по сохранению глобальной и региональной стабильности, а также по отстаиванию международного права, основанного на системе ООН", - подчеркнул Шойгу.
"Данные форматы являются образцом взаимоуважительного межгосударственного взаимодействия. Они выражают интересы мирового большинства, а не узкой группы лиц, по-прежнему считающих себя избранными жителями цветущего сада", - заявил секретарь Совбеза РФ.