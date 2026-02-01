https://ria.ru/20260201/shoygu-2071539507.html
Шойгу заявил о деградации обстановки в разных частях мира
Шойгу заявил о деградации обстановки в разных частях мира - РИА Новости, 01.02.2026
Шойгу заявил о деградации обстановки в разных частях мира
Обстановка в разных частях мира в этом году продолжает деградировать, заявил секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу на встрече с главой МИД КНР Ван... РИА Новости, 01.02.2026
россия
москва
Шойгу заявил о деградации обстановки в разных частях мира
Шойгу: ситуация в разных частях мира продолжает деградировать