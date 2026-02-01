Рейтинг@Mail.ru
13:16 01.02.2026
Шойгу заявил о деградации обстановки в разных частях мира
в мире
россия
москва
сергей шойгу
ван и (политик)
мид кнр
в мире, россия, москва, сергей шойгу, ван и (политик), мид кнр
В мире, Россия, Москва, Сергей Шойгу, Ван И (политик), МИД КНР
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
ПЕКИН, 1 фев - РИА Новости. Обстановка в разных частях мира в этом году продолжает деградировать, заявил секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу на встрече с главой МИД КНР Ван И.
Шойгу отметил, что 2026 год начался очень динамично.
"Мы наблюдаем глубинные изменения в отношении всего мироустройства. Обстановка в самых разных частях света продолжает деградировать", - сказал он.
"В начале декабря в Москве мы провели с вами обстоятельные, полезные консультации по глобальной повестке и стратегической безопасности. Однако время стремительно меняется, меняется международная обстановка, она диктует необходимость регулярной сверки часов по актуальным вопросам международной безопасности. За это, казалось бы, непродолжительное время, чуть больше двух месяцев, произошло столько событий, что раньше это уместилось бы в год, наверное, и больше", - добавил Шойгу.
Шойгу рассказал, что хочет обсудить с главой МИД Китая
В миреРоссияМоскваСергей ШойгуВан И (политик)МИД КНР
 
 
