20:12 01.02.2026
В работе соцсети X произошли масштабные сбои
В работе соцсети X произошли масштабные сбои
РИА Новости
В работе соцсети X произошли масштабные сбои

Downdetector: В работе соцсети X произошли масштабные сбои

© iStock.com / seb_raДевушка работает за ноутбуком
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© iStock.com / seb_ra
Девушка работает за ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пользователи соцсети X по всему миру сообщают о масштабных сбоях в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Сбой начался после 19.09 мск. Наибольшее количество жалоб поступило из США - уже более 19 тысяч. Сообщения о неполадках также поступают из Канады, Франции, Германии, Испании и ряда других стран.
Большинство пользователей сообщают о неполадках в работе приложения и веб-сайта.
X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Роскомнадзоре рассказали о снижении числа блокировок в соцсетях
23 января, 05:41
 
Заголовок открываемого материала