В работе соцсети X произошли масштабные сбои
Пользователи соцсети X по всему миру сообщают о масштабных сбоях в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T20:12:00+03:00
технологии
сша
канада
франция
илон маск
twitter
сша
канада
франция
Новости
ru-RU
