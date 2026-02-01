Рейтинг@Mail.ru
Вопрос территории главный, но не единственный: подготовка к встрече в ОАЭ - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:28 01.02.2026 (обновлено: 06:35 01.02.2026)
https://ria.ru/20260201/rossija-2071507152.html
Вопрос территории главный, но не единственный: подготовка к встрече в ОАЭ
Вопрос территории главный, но не единственный: подготовка к встрече в ОАЭ - РИА Новости, 01.02.2026
Вопрос территории главный, но не единственный: подготовка к встрече в ОАЭ
Российская и украинская делегации готовятся ко второму раунду переговоров в Абу-Даби - теперь уже без участия американцев, основным камнем преткновения... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T06:28:00+03:00
2026-02-01T06:35:00+03:00
в мире
абу-даби
россия
украина
юрий ушаков
владимир путин
игорь костюков (генштаб)
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070091561_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1931bab24cf07edfbe24aaf2d3b25534.jpg
https://ria.ru/20260201/peregovory-2071506675.html
https://ria.ru/20260201/peregovory-2071495956.html
https://ria.ru/20260201/zelenskiy-2071494575.html
https://ria.ru/20260201/ukraina-2071506978.html
https://ria.ru/20260201/ukraina-2071491823.html
https://ria.ru/20260129/putin-2070990427.html
абу-даби
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070091561_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_fdba2607316d28635cb5880f8d9d45e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, абу-даби, россия, украина, юрий ушаков, владимир путин, игорь костюков (генштаб), нато, запорожская аэс, российский фонд прямых инвестиций, мирный план сша по украине
В мире, Абу-Даби, Россия, Украина, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Игорь Костюков (Генштаб), НАТО, Запорожская АЭС, Российский фонд прямых инвестиций, Мирный план США по Украине
Вопрос территории главный, но не единственный: подготовка к встрече в ОАЭ

Основной темой второго раунда переговоров в Абу-Даби станет вопрос территорий

© РИА Новости / МИД ОАЭ | Перейти в медиабанкТрехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби
Трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / МИД ОАЭ
Перейти в медиабанк
Трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российская и украинская делегации готовятся ко второму раунду переговоров в Абу-Даби - теперь уже без участия американцев, основным камнем преткновения по-прежнему остается тема территории, по которой Киев уже успел заявить, что в этом вопросе не пойдет на попятную; о том, на каких позициях стоят российская и украинская стороны - в материале РИА Новости.
Повестка предстоящих переговоров держится сторонами в секрете. Однако, исходя их состава делегаций (а это преимущественно военные), можно предположить, что обсуждаются в столице ОАЭ в основном вопросы военного характера.
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"Это конец пути": на Западе рассказали об уступках Украины на переговорах
Вчера, 06:13
Тем не менее на неделе прозвучал ряд заявлений из Киева, Москвы и Вашингтона. Они дают представление о позициях и настроении, с которым Москва и Киев подходят ко второму раунду переговоров в Абу-Даби.

Настроения сторон

Начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, возглавивший российскую делегацию на трехсторонних переговорах РФ, США и Украины в ходе первого раунда, не без юмора отреагировал на вопрос об ожиданиях от второй встречи.
Переговоры России, Украины и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Переговоры по Украине в Абу-Даби могут пройти во дворце Каср аш-Шати
Вчера, 03:13
Отвечая в четверг на вопрос журналистов, готовится ли российская делегация к новой встрече, Костюков заявил, что российские представители "всегда готовы". При этом военачальник добавил, что "у украинцев грустное настроение", а у российской делегации - хорошее.
Говоря о процессе переговоров в целом, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что территориальный вопрос - самый главный, но на повестке осталось и множество других.
В свою очередь постпред США в НАТО Мэттью Уитакер выразил мнение, что вопрос территорий является наиболее сложным в переговорах по украинскому урегулированию.
Между тем за несколько дней до второго раунда переговоров Владимир Зеленский решил заявить, что Киев не готов к территориальным компромиссам, добавив, что не отдаст Донбасс и Запорожскую АЭС без боя.
В Кремле на это заявление отреагировали. "Что касается Донбасса, то динамика на фронте говорит сама за себя, и здесь больше вряд ли стоит что-то добавлять", - отметил Песков. Пресс-секретарь президента резонно заметил, что Запорожская АЭС уже более двух лет находится под контролем Российской Федерации. Ранее Ушаков называл вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В Турции объяснили противоречивые заявления Зеленского о переговорах
Вчера, 02:40
Российский президент Владимир Путин еще задолго до переговоров в Абу-Даби, в 2024 году заявлял, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей вошли в состав России, и этот вопрос "навсегда закрыт и больше не обсуждается". Кроме того, и Путин, и российские дипломаты в контексте Украины также неоднократно подчеркивали недопустимость членства Украины в НАТО и недопустимость любых западных военных контингентов в зоне конфликта.
Отдельным индикатором настроений сторон стала обстановка на фронте и за его пределами.
Сразу же после первого раунда переговоров в Абу-Даби вооруженные силы Украины усилили преднамеренные атаки по гражданскому населению, в том числе по машинам скорой помощи.
В то же время, как подтвердил Песков, американский президент Дональд Трамп обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с личной просьбой не наносить удары по Киеву и ряду других городов на Украине до 1 февраля. Пресс-секретарь президента РФ пояснил, что речь шла о создании благоприятных условий для проведения переговоров 1 февраля в Абу-Даби.
Киев - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Экс-дипломат обвинил Киев в упрямстве
Вчера, 06:18

Ожидания от встречи

Президент США Дональд Трамп и другие представители американской администрации по уже сложившейся традиции заявляют, что переговорщики "очень близки" к урегулированию.
Глава МИД Турции Хакан Фидан также незадолго до встречи в Абу-Даби выразил мнение, что стороны конфликта ближе к возможному мирному соглашению, чем на предыдущих этапах переговоров.
А вот глава Евродипломатии Кая Каллас выступила в неизменном, присущем только ей стиле, подчеркнув, что Брюссель не хочет быть инициатором возобновления диалога с Москвой и не намерен предлагать РФ уступки по Украине. Глава РФПИ, спецпредставитель резидента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя ее заявления, сказал, что Каллас таким "злобным" настроем подрывает мирный процесс.
Киев - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Украина находится в тупиковом положении перед переговорами, заявил эксперт
Вчера, 01:43

Формат консультаций

Переговоры 1 февраля в Абу-Даби планируются в двустороннем формате – в отличие от первого раунда. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что представители Вашингтона могут принять участие во встрече, но на ней не будет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера.
Эту информацию подтвердил и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он объяснил двусторонний вариант предстоящей встречи в Абу-Даби договоренностями Киева и Вашингтона.
Новый раунд переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби ожидается ориентировочно в воскресенье.
Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принимает глав делегаций, участвующих в трехсторонних переговорах между США, Россией и Украиной в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Путин выразил признательность ОАЭ за обеспечение встречи в Абу-Даби
29 января, 14:35
 
В миреАбу-ДабиРоссияУкраинаЮрий УшаковВладимир ПутинИгорь Костюков (Генштаб)НАТОЗапорожская АЭСРоссийский фонд прямых инвестицийМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала