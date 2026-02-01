Вопрос территории главный, но не единственный: подготовка к встрече в ОАЭ

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российская и украинская делегации готовятся ко второму раунду переговоров в Абу-Даби - теперь уже без участия американцев, основным камнем преткновения по-прежнему остается тема территории, по которой Киев уже успел заявить, что в этом вопросе не пойдет на попятную; о том, на каких позициях стоят российская и украинская стороны - в материале РИА Новости.

Повестка предстоящих переговоров держится сторонами в секрете. Однако, исходя их состава делегаций (а это преимущественно военные), можно предположить, что обсуждаются в столице ОАЭ в основном вопросы военного характера.

Тем не менее на неделе прозвучал ряд заявлений из Киева, Москвы и Вашингтона. Они дают представление о позициях и настроении, с которым Москва и Киев подходят ко второму раунду переговоров в Абу-Даби.

Настроения сторон

Начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, возглавивший российскую делегацию на трехсторонних переговорах РФ, США и Украины в ходе первого раунда, не без юмора отреагировал на вопрос об ожиданиях от второй встречи.

Отвечая в четверг на вопрос журналистов, готовится ли российская делегация к новой встрече, Костюков заявил, что российские представители "всегда готовы". При этом военачальник добавил, что "у украинцев грустное настроение", а у российской делегации - хорошее.

Говоря о процессе переговоров в целом, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что территориальный вопрос - самый главный, но на повестке осталось и множество других.

В свою очередь постпред США в НАТО Мэттью Уитакер выразил мнение, что вопрос территорий является наиболее сложным в переговорах по украинскому урегулированию.

Между тем за несколько дней до второго раунда переговоров Владимир Зеленский решил заявить, что Киев не готов к территориальным компромиссам, добавив, что не отдаст Донбасс и Запорожскую АЭС без боя.

В Кремле на это заявление отреагировали. "Что касается Донбасса, то динамика на фронте говорит сама за себя, и здесь больше вряд ли стоит что-то добавлять", - отметил Песков. Пресс-секретарь президента резонно заметил, что Запорожская АЭС уже более двух лет находится под контролем Российской Федерации. Ранее Ушаков называл вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.

Российский президент Владимир Путин еще задолго до переговоров в Абу-Даби, в 2024 году заявлял, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей вошли в состав России, и этот вопрос "навсегда закрыт и больше не обсуждается". Кроме того, и Путин, и российские дипломаты в контексте Украины также неоднократно подчеркивали недопустимость членства Украины в НАТО и недопустимость любых западных военных контингентов в зоне конфликта.

Отдельным индикатором настроений сторон стала обстановка на фронте и за его пределами.

Сразу же после первого раунда переговоров в Абу-Даби вооруженные силы Украины усилили преднамеренные атаки по гражданскому населению, в том числе по машинам скорой помощи.

В то же время, как подтвердил Песков, американский президент Дональд Трамп обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с личной просьбой не наносить удары по Киеву и ряду других городов на Украине до 1 февраля. Пресс-секретарь президента РФ пояснил, что речь шла о создании благоприятных условий для проведения переговоров 1 февраля в Абу-Даби.

Ожидания от встречи

Президент США Дональд Трамп и другие представители американской администрации по уже сложившейся традиции заявляют, что переговорщики "очень близки" к урегулированию.

Глава МИД Турции Хакан Фидан также незадолго до встречи в Абу-Даби выразил мнение, что стороны конфликта ближе к возможному мирному соглашению, чем на предыдущих этапах переговоров.

А вот глава Евродипломатии Кая Каллас выступила в неизменном, присущем только ей стиле, подчеркнув, что Брюссель не хочет быть инициатором возобновления диалога с Москвой и не намерен предлагать РФ уступки по Украине. Глава РФПИ, спецпредставитель резидента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя ее заявления, сказал, что Каллас таким "злобным" настроем подрывает мирный процесс.

Формат консультаций

Переговоры 1 февраля в Абу-Даби планируются в двустороннем формате – в отличие от первого раунда. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что представители Вашингтона могут принять участие во встрече, но на ней не будет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера.

Эту информацию подтвердил и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он объяснил двусторонний вариант предстоящей встречи в Абу-Даби договоренностями Киева и Вашингтона.