В Петербурге третий день ищут 9-летнего мальчика, который ушел из дома

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Третий день продолжаются поиски 9-летнего мальчика, который ушел из дома в Красносельском районе Санкт-Петербурга в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного следственного управления СК по Петербургу.