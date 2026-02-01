Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге третий день ищут 9-летнего мальчика, который ушел из дома - РИА Новости, 01.02.2026
17:46 01.02.2026
В Петербурге третий день ищут 9-летнего мальчика, который ушел из дома
В Петербурге третий день ищут 9-летнего мальчика, который ушел из дома
происшествия
санкт-петербург
красносельский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
красносельский район
россия
2026
происшествия, санкт-петербург, красносельский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Красносельский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге третий день ищут 9-летнего мальчика, который ушел из дома

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Третий день продолжаются поиски 9-летнего мальчика, который ушел из дома в Красносельском районе Санкт-Петербурга в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного следственного управления СК по Петербургу.
"Следователями и следователям-криминалистам ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу ведутся поиски пропавшего, в них помогают сотрудники полиции и волонтеры ("Лиза Алерт"), следствием проверяются все версии произошедшего, отсматриваются камеры, восстанавливаются события дня", - сообщила собеседница агентства.
В городском поисковом отряде "Лиза Алерт" добавили, что в данный момент волонтерский поиск ведётся в информационном режиме – распространяются ориентировки, собираются и анализируются сведения, опытные поисковики выполняют точечные задачи.
В субботу городской главк СК сообщил, что в пятницу около 14.00 (совпадает с мск) девятилетний мальчик ушел из дома на Красносельском шоссе в Красносельском районе Петербурга и не вернулся. Ребенок был одет в черную куртку, темно-синие брюки, черные сапоги, черную шапку, бежевый шарф.
ПроисшествияСанкт-ПетербургКрасносельский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
