Песков пошутил, что уже сроднился со своим портфелем - РИА Новости, 01.02.2026
14:58 01.02.2026
Песков пошутил, что уже сроднился со своим портфелем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пошутил, что за годы работы уже "сроднился" со своим портфелем.
© РИА Новости / POOL | Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 1 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пошутил, что за годы работы уже "сроднился" со своим портфелем.
Президент РФ Владимир Путин и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим 26 января посетили Эрмитаж в Петербурге. Во время экскурсии Песков держал в руках кожаный портфель и в какой-то момент несколько раз поднял его и опустил. Тележурналист "России 1" Павел Зарубин в беседе с Песковым в шутку спросил, была ли это тренировка.
"Нет, ну, хотя не без этого. Но, слушайте, уже за много десятилетий сроднился с портфелем, поэтому это уже не представляет никаких усилий", - пошутил в ответ Песков.
Сотрудники Кремля используют в своей работе нейросети, рассказал Песков
Сотрудники Кремля используют в своей работе нейросети, рассказал Песков
27 января, 14:45
 
Россия Санкт-Петербург Дмитрий Песков
 
 
