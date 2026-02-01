Рейтинг@Mail.ru
Земли, которые Киев теряет, будут активом в переговорах, заявил эксперт - РИА Новости, 01.02.2026
06:50 01.02.2026
Земли, которые Киев теряет, будут активом в переговорах, заявил эксперт
Земли, которые Киев теряет, будут активом в переговорах, заявил эксперт

© REUTERS / Ryan Carter/UAE Presidential CourtТрехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© REUTERS / Ryan Carter/UAE Presidential Court
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Украине не удастся уже изменить ситуацию на поле боя, и каждый квадратный километр территории, потерянный Украиной, становится переговорным активом Москвы, высказал свое мнение в беседе с РИА Новости выразил экс-народный депутат Украины и участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров.
"Изменить ситуацию на поле боя уже не получится. Поэтому тянуть время Зеленский может исключительно для того, чтобы еще больше набить свои карманы, пользоваться коррупционными схемами, которые работают. Я этого не исключаю", - сказал РИА Новости Килинкаров.
Трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Вопрос территории главный, но не единственный: подготовка к встрече в ОАЭ
Вчера, 06:28
"Стратегически, с точки зрения достижения задач, связанных с безопасностью Украины, с решением проблем Украины, это не дает ему (Зеленскому - ред.) никакого плюса, наоборот, это делает более слабой их переговорную позицию. Каждый квадратный километр потерянной территории Украины - это переговорный актив России", - добавил он.
Эксперт подчеркнул, что ситуация на Украине сейчас "складывается не лучшим для нее образом". Поэтому, по его мнению, Киеву придется принимать непопулярные решения.
"Им придется принимать, возможно, непопулярные решения, но единственно возможные для того, чтобы не произошел полный крах режима Зеленского. Должен сработать инстинкт самосохранения. Либо они пойдут на определенные уступки, либо они могут потерять все", - пояснил Килинкаров.
По его мнению, сам факт того, что российская и украинская сторона проводят переговоры, является определенно "плюсом". "Я думаю, что переговоры демонстрируют то, что есть готовность искать какие-то решения из накопившихся вопросов, не военным путем. Удастся ли этот или нет - вопрос сложный", - считает эксперт.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В Турции объяснили противоречивые заявления Зеленского о переговорах
Вчера, 02:40
Но, по словам Килинкарова, Украине придется "выбирать между плохим и очень плохим".
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Новая встреча ориентировочно ожидается 1 февраля. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что этот раунд будет двусторонним, но Штаты могут присоединиться к сторонам.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"Все все понимают": как прошли первые переговоры в Абу-Даби
Вчера, 01:19
 
