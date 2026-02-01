Рейтинг@Mail.ru
Уитакер назвал мирное соглашение по Украине первым шагом
04:20 01.02.2026
Уитакер назвал мирное соглашение по Украине первым шагом
Мирное соглашение станет лишь первым шагом в урегулировании конфликта на Украине, считает постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. РИА Новости, 01.02.2026
2026
в мире, сша, украина, россия, марко рубио, юрий ушаков, нато, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Россия, Марко Рубио, Юрий Ушаков, НАТО, Мирный план США по Украине
Уитакер назвал мирное соглашение по Украине первым шагом

Постпред США при НАТО Уитакер: мирное соглашение станет первым шагом по Украине

© AP Photo / Paul VernonПостоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / Paul Vernon
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Мирное соглашение станет лишь первым шагом в урегулировании конфликта на Украине, считает постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.
"Мирное соглашение, которое, по сути, является первым шагом, - это сложный документ. Он касается территорий, их границ, способов управления ими и порядка соблюдения режима прекращения огня. Это сложные вопросы", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Новая встреча ориентировочно ожидается 1 февраля. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что этот раунд будет двусторонним, но Штаты могут присоединиться к сторонам.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
В миреСШАУкраинаРоссияМарко РубиоЮрий УшаковНАТОМирный план США по Украине
 
 
