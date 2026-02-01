Второй раунд переговоров по Украине пройдет в Абу-Даби в воскресенье

АБУ-ДАБИ, 1 фев - РИА Новости. Второй раунд переговоров по украинскому урегулированию пройдет в столице ОАЭ Абу-Даби в воскресенье.

По информации МИД Эмиратов, переговоры России, США и Украины были сосредоточены на нерешенных элементах предложенного американцами соглашения.

В Кремле по итогам переговоров заявили, что рассчитывать на высокую результативность первых трехсторонних контактов было бы ошибочно, так как на повестке стоят сложные вопросы. Само же начало прямых контактов между странами там оценили положительно.