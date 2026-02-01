Рейтинг@Mail.ru
Второй раунд переговоров по Украине пройдет в Абу-Даби в воскресенье - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:15 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/peregovory-2071486298.html
Второй раунд переговоров по Украине пройдет в Абу-Даби в воскресенье
Второй раунд переговоров по Украине пройдет в Абу-Даби в воскресенье - РИА Новости, 01.02.2026
Второй раунд переговоров по Украине пройдет в Абу-Даби в воскресенье
Второй раунд переговоров по украинскому урегулированию пройдет в столице ОАЭ Абу-Даби в воскресенье. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T00:15:00+03:00
2026-02-01T00:15:00+03:00
в мире
сша
абу-даби
россия
дмитрий песков
стив уиткофф
владимир путин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070091561_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1931bab24cf07edfbe24aaf2d3b25534.jpg
https://ria.ru/20260131/evropa-2071471364.html
https://ria.ru/20260131/tramp-2071451142.html
https://ria.ru/20260131/vstrecha-2071475320.html
https://ria.ru/20260129/kreml-2070968551.html
сша
абу-даби
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070091561_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_fdba2607316d28635cb5880f8d9d45e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, абу-даби, россия, дмитрий песков, стив уиткофф, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, США, Абу-Даби, Россия, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Второй раунд переговоров по Украине пройдет в Абу-Даби в воскресенье

В Абу-Даби в воскресенье пройдет второй раунд переговоров по Украине

© РИА Новости / МИД ОАЭ | Перейти в медиабанкТрехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби
Трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / МИД ОАЭ
Перейти в медиабанк
Трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АБУ-ДАБИ, 1 фев - РИА Новости. Второй раунд переговоров по украинскому урегулированию пройдет в столице ОАЭ Абу-Даби в воскресенье.
Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переговоры при необходимости могут продлиться и два дня. Он отметил, что будет сделано все для обеспечения возможности продолжения диалога.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Европа делает все, чтобы сорвать переговоры по Украине, заявил экс-посол
Вчера, 20:34

Новая встреча делегаций

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал второй раунд контактов сразу после завершения первого. Позднее Песков подтвердил эти планы и уточнил, что переговоры начнутся в воскресенье. Президент России Владимир Путин регулярно направляет указания для российской переговорной группы, добавил пресс-секретарь российского лидера.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что второй раунд переговоров в Абу-Даби будет двусторонним, при этом присутствие американцев возможно. В то же время Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, участвовавшие в первом раунде, уже не будут представлять США во втором. Помощник президента России Юрий Ушаков объяснил двусторонний формат предстоящей встречи в Абу-Даби договоренностями между США и Украиной.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Писториус признал, что Трамп придал импульс переговорам по Украине
Вчера, 16:58

Трехсторонняя группа

Первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности состоялось 23 января, переговоры продолжились и на следующий день. Российскую делегацию возглавил начальник главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков. Эмиссаров трех стран в первый день переговоров принял президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян, пожелав им успехов и позитивных результатов.
По информации МИД Эмиратов, переговоры России, США и Украины были сосредоточены на нерешенных элементах предложенного американцами соглашения.
Президент ОАЭ 25 января также провел отдельную встречу со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. По данным госагентства WAM, Дмитриев передал шейху приветствие от Путина и благодарность Эмиратам за проведение трехсторонней встречи в Абу-Даби.
Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Ясности по поводу встречи по Украине в Абу-Даби нет, сообщил источник
Вчера, 20:58

Оценки первых контактов

В Кремле по итогам переговоров заявили, что рассчитывать на высокую результативность первых трехсторонних контактов было бы ошибочно, так как на повестке стоят сложные вопросы. Само же начало прямых контактов между странами там оценили положительно.
Костюков рассказал, что переговоры с украинской делегацией в Абу-Даби ведутся на русском языке. Говоря о процессе диалога, он отметил, что все главное решается в тишине. Глава российского МИД Сергей Лавров также сообщил, что российские переговорщики будут продолжать общаться в любом формате. Переговоры должны проходить в закрытом режиме, напомнил Лавров.
По итогам состоявшихся контактов правительство ОАЭ назвало атмосферу обсуждений конструктивной и позитивной. В свою очередь в Белом доме назвали переговоры в Абу-Даби историческими, а президент США Дональд Трамп сообщил об очень хороших событиях в их ходе, выразив надежду, что урегулирование конфликта на Украине уже "на подходе".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Песков прокомментировал будущую встречу по Украине в Абу-Даби
29 января, 13:20
 
В миреСШААбу-ДабиРоссияДмитрий ПесковСтив УиткоффВладимир ПутинМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала