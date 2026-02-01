https://ria.ru/20260201/otdykh-2071493582.html
Россияне в феврале отдохнут девять дней
Россияне в феврале отдохнут девять дней - РИА Новости, 01.02.2026
Россияне в феврале отдохнут девять дней
Россиян, работающих на пятидневке, в феврале ждут девять дней отдыха, свидетельствует производственный календарь на месяц. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T02:17:00+03:00
2026-02-01T02:17:00+03:00
2026-02-01T02:31:00+03:00
россия
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Россиян, работающих на пятидневке, в феврале ждут девять дней отдыха, свидетельствует производственный календарь на месяц.
Из них восемь дней выпадают на субботу и воскресенье, а девятый нерабочий благодаря Дню защитника Отечества 23 февраля. Остальные 19 дней — рабочие.
Как рассказал РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин
некоторые категории граждан будут работать и в эти дни.
«
"Для работников, работающих по графику (работы или сменности), количество рабочих и выходных дней будет определяться их графиками. При таком режиме работы рабочий день (или смена) могут выпасть на любой день недели, включая праздничные дни", — уточнил эксперт.
Южалин также подчеркнул, что работа в выходной или праздничный день должна оплачиваться в двойном размере или компенсироваться предоставлением другого дня отдыха.
Следующие дополнительные нерабочие дни ожидаются в марте.