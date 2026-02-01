Рейтинг@Mail.ru
Россияне в феврале отдохнут девять дней - РИА Новости, 01.02.2026
02:17 01.02.2026 (обновлено: 02:31 01.02.2026)
Россияне в феврале отдохнут девять дней
Россиян, работающих на пятидневке, в феврале ждут девять дней отдыха, свидетельствует производственный календарь на месяц.
Россияне в феврале отдохнут девять дней

© iStock.com / Maca and NacaДевушка работает за ноутбуком
Девушка работает за ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Россиян, работающих на пятидневке, в феврале ждут девять дней отдыха, свидетельствует производственный календарь на месяц.
Из них восемь дней выпадают на субботу и воскресенье, а девятый нерабочий благодаря Дню защитника Отечества 23 февраля. Остальные 19 дней — рабочие.
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Россиян в 2026 году ждут пять длинных выходных
22 января, 01:45
Как рассказал РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин некоторые категории граждан будут работать и в эти дни.
«
"Для работников, работающих по графику (работы или сменности), количество рабочих и выходных дней будет определяться их графиками. При таком режиме работы рабочий день (или смена) могут выпасть на любой день недели, включая праздничные дни", — уточнил эксперт.
Южалин также подчеркнул, что работа в выходной или праздничный день должна оплачиваться в двойном размере или компенсироваться предоставлением другого дня отдыха.
Следующие дополнительные нерабочие дни ожидаются в марте.
Производственный календарь на февраль 2026
Как отдыхаем в феврале 2026: полный календарь официальных выходных
13 января, 11:19
 
День защитника ОтечестваSuperJobАлександр ЮжалинРоссияОбществоРабота
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
