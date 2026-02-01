https://ria.ru/20260201/otdykh-2071493397.html
Россияне в феврале отдохнут девять дней
общество
россия
александр южалин
superjob
день защитника отечества
общество, россия, александр южалин, superjob, день защитника отечества
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Жителей России, которые работают по пятидневному рабочему графику, в феврале ждет девять дней отдыха, включая выходные и один праздничный день, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.
"Всего же в феврале 2026 года будет 19 рабочих и девять выходных дней, включая праздник", - сказал Южалин
.
Собеседник агентства отметил, что россияне на пятидневной рабочей неделе будут отдыхать в понедельник, 23 февраля, поскольку в этот день в России
празднуют День защитника Отечества.
"Для работников, работающих по графику (работы или сменности), количество рабочих и выходных дней будет определяться их графиками. При таком режиме работы рабочий день (или смена) могут выпасть на любой день недели, включая праздничные дни", - уточнил эксперт.
Южалин также подчеркнул, что работа в выходной или праздничный день должна оплачиваться в двойном размере или компенсироваться предоставлением другого дня отдыха.