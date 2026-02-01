Рейтинг@Mail.ru
Россияне в феврале отдохнут девять дней - РИА Новости, 01.02.2026
02:17 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/otdykh-2071493397.html
Россияне в феврале отдохнут девять дней
Россияне в феврале отдохнут девять дней - РИА Новости, 01.02.2026
Россияне в феврале отдохнут девять дней
Жителей России, которые работают по пятидневному рабочему графику, в феврале ждет девять дней отдыха, включая выходные и один праздничный день, рассказал РИА... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T02:17:00+03:00
2026-02-01T02:17:00+03:00
общество
россия
александр южалин
superjob
день защитника отечества
россия
общество, россия, александр южалин, superjob, день защитника отечества
Общество, Россия, Александр Южалин, SuperJob, День защитника Отечества
Россияне в феврале отдохнут девять дней

РИА Новости: Южалин рассказал, что в феврале россиян ждет девять дней отдыха

Пустой офис
Пустой офис - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Пустой офис. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Жителей России, которые работают по пятидневному рабочему графику, в феврале ждет девять дней отдыха, включая выходные и один праздничный день, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.
"Всего же в феврале 2026 года будет 19 рабочих и девять выходных дней, включая праздник", - сказал Южалин.
Собеседник агентства отметил, что россияне на пятидневной рабочей неделе будут отдыхать в понедельник, 23 февраля, поскольку в этот день в России празднуют День защитника Отечества.
"Для работников, работающих по графику (работы или сменности), количество рабочих и выходных дней будет определяться их графиками. При таком режиме работы рабочий день (или смена) могут выпасть на любой день недели, включая праздничные дни", - уточнил эксперт.
Южалин также подчеркнул, что работа в выходной или праздничный день должна оплачиваться в двойном размере или компенсироваться предоставлением другого дня отдыха.
ОбществоРоссияАлександр ЮжалинSuperJobДень защитника Отечества
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
