Восьмерка ОПЕК+ сохранила заморозку уровня нефтедобычи до конца I квартала
17:32 01.02.2026 (обновлено: 17:33 01.02.2026)
https://ria.ru/20260201/opek-2071571449.html
Восьмерка ОПЕК+ сохранила заморозку уровня нефтедобычи до конца I квартала
Восемь стран ОПЕК+ сохранили планы по приостановке выхода из добровольных ограничений добычи нефти до конца первого квартала, сообщила ОПЕК. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T17:32:00+03:00
2026-02-01T17:33:00+03:00
РИА Новости
2026
Новости
РИА Новости
РИА Новости
Восьмерка ОПЕК+ сохранила заморозку уровня нефтедобычи до конца I квартала

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Восемь стран ОПЕК+ сохранили планы по приостановке выхода из добровольных ограничений добычи нефти до конца первого квартала, сообщила ОПЕК.
"Восемь стран-участниц подтвердили свое решение от 2 ноября 2025 года приостановить поэтапное увеличение производства в марте 2026 года в связи с сезонными колебаниями", - говорится в сообщении.

Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Алжир, Кувейт, Оман в сентябре 2025 года завершили досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, начатый в апреле, а в октябре начали постепенный отказ от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. Так, в четвертом квартале они ежемесячно увеличивали предел добычи на 137 тысяч баррелей в сутки без учета графика компенсаций.
Однако на январь-март ОПЕК+ приостановил выход из ограничений.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
