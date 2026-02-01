https://ria.ru/20260201/opek-2071571449.html
Восьмерка ОПЕК+ сохранила заморозку уровня нефтедобычи до конца I квартала
Восемь стран ОПЕК+ сохранили планы по приостановке выхода из добровольных ограничений добычи нефти до конца первого квартала, сообщила ОПЕК. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T17:32:00+03:00
россия, саудовская аравия, оаэ, опек, экономика, нефть
