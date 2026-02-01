https://ria.ru/20260201/opek-2071487966.html
ОПЕК+ снизит предел нефтедобычи еще на 293 тысячи баррелей в сутки
ОПЕК+ снизит предел нефтедобычи еще на 293 тысячи баррелей в сутки - РИА Новости, 01.02.2026
ОПЕК+ снизит предел нефтедобычи еще на 293 тысячи баррелей в сутки
Восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Казахстан, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман) снижают предельный уровень нефтедобычи еще на 293 тысяч баррелей в... РИА Новости, 01.02.2026
ОПЕК+ снизит предел нефтедобычи еще на 293 тысячи баррелей в сутки
ОПЕК+ в феврале снизит предел нефтедобычи еще на 293 тысячи баррелей в сутки
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Казахстан, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман) снижают предельный уровень нефтедобычи еще на 293 тысяч баррелей в сутки от уровня января из-за графика компенсаций перепроизводства, следует из расчетов РИА Новости.
"Восьмерка" ОПЕК+
в сентябре завершила досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, начатый в апреле, а в октябре начала постепенный отказ от дополнительного сокращения добычи еще на 1,65 миллиона баррелей. Так, в четвертом квартале они ежемесячно увеличивали предел добычи на 137 тысяч баррелей в сутки без учета графика компенсаций.
На январь-март ОПЕК+ приостанавливает выход из ограничений.
Однако четыре страны - Ирак
, Казахстан
, ОАЭ
и Оман
- должны с декабря 2025 года до июля 2026 года компенсировать ранее допущенное перепроизводство суммарно на 4,57 миллиона баррелей в сутки. Согласно расчетам РИА Новости, из-за графика компенсаций в феврале "восьмерке" разрешено добывать на 293 тысячи баррелей в сутки меньше нефти, чем в январе.
С учетом того, что в январе из-за графика компенсаций предел добычи был также ниже - на 148 тысяч баррелей в сутки, в текущем месяце разрешенный уровень производства сокращается на 441 тысячу баррелей от уровня декабря.