ОПЕК+ снизит предел нефтедобычи еще на 293 тысячи баррелей в сутки

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Казахстан, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман) снижают предельный уровень нефтедобычи еще на 293 тысяч баррелей в сутки от уровня января из-за графика компенсаций перепроизводства, следует из расчетов РИА Новости.

С учетом того, что в январе из-за графика компенсаций предел добычи был также ниже - на 148 тысяч баррелей в сутки, в текущем месяце разрешенный уровень производства сокращается на 441 тысячу баррелей от уровня декабря.