Онищенко рассказал, опасна ли для России оспа обезьян

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Оспу обезьян взяли на контроль в прошлом веке, в России есть все необходимое для диагностики данного заболевания, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Ранее Домодедовская больница сообщала, что пациент с предварительным диагнозом "оспа обезьян" доставлен в их медучреждение, ему проводят диагностические исследования. Совместно с территориальными органами Роспотребнадзора проводятся соответствующие изоляционные мероприятия.

"Ничего страшного в этом нет. Оспа обезьян, мы ее, когда ликвидировали натуральную оспу, сразу взяли на контроль. Это был 1980 год, я говорю мы, потому что я уже в этом участвовал… Диагностика у нас есть на эту болезнь", - сказал Онищенко

Он уточнил, что пациента, в случае подтверждения диагноза, изолируют и вылечат. Самолет, на котором летел зараженный, берут на контроль.

"По линии Минздрава пройдет информация. И этих людей возьмут на контроль, за ними будут наблюдать. Никуда их там изолировать не будут, но предупредят - если у вас какая-то температура, немедленно обращайтесь", - добавил Онищенко.