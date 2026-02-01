https://ria.ru/20260201/onischenko-2071526344.html
Онищенко рассказал, опасна ли для России оспа обезьян
2026-02-01T11:04:00+03:00
общество
россия
геннадий онищенко
российская академия наук
российская академия образования
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Оспу обезьян взяли на контроль в прошлом веке, в России есть все необходимое для диагностики данного заболевания, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее Домодедовская больница сообщала, что пациент с предварительным диагнозом "оспа обезьян" доставлен в их медучреждение, ему проводят диагностические исследования. Совместно с территориальными органами Роспотребнадзора
проводятся соответствующие изоляционные мероприятия.
"Ничего страшного в этом нет. Оспа обезьян, мы ее, когда ликвидировали натуральную оспу, сразу взяли на контроль. Это был 1980 год, я говорю мы, потому что я уже в этом участвовал… Диагностика у нас есть на эту болезнь", - сказал Онищенко
.
Он уточнил, что пациента, в случае подтверждения диагноза, изолируют и вылечат. Самолет, на котором летел зараженный, берут на контроль.
"По линии Минздрава пройдет информация. И этих людей возьмут на контроль, за ними будут наблюдать. Никуда их там изолировать не будут, но предупредят - если у вас какая-то температура, немедленно обращайтесь", - добавил Онищенко.
Академик уточнил, что в самолете передача вируса могла осуществиться через использование туалета, через пищу это маловероятно.