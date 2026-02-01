https://ria.ru/20260201/olimpiada-2071575406.html
Ковентри ответила на вопрос о влиянии протестов в Милане на Олимпиаду
Ковентри ответила на вопрос о влиянии протестов в Милане на Олимпиаду - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Ковентри ответила на вопрос о влиянии протестов в Милане на Олимпиаду
Международный олимпийский комитет (МОК) сохраняет уверенность в успешном и безопасном проведении соревнований, несмотря на акции протеста против приезда в...
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Международный олимпийский комитет (МОК) сохраняет уверенность в успешном и безопасном проведении соревнований, несмотря на акции протеста против приезда в Италию сотрудников иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), заявила глава спортивной организации Кирсти Ковентри.
29 января акция протеста против приезда в Италию сотрудников ICE по случаю зимних Олимпийских игр прошла у посольства США в Риме. Демонстрация состоялась по инициативе левой оппозиционной партии "+Европа" (Больше Европы) и собрала пару десятков человек. Ранее МВД Италии сообщило, что представители американских ведомств, включая ICE, будут задействованы в период проведения в Милане и Кортина-д'Ампеццо зимних Олимпийских игр, однако их работа будет вестись исключительно на территории диппредставительств США.
«
"По нашей информации, американские власти все заявления на этот счет сделали, мы не комментируем вопросы безопасности. Но мы уверены, что Игры пройдут великолепно. Ждем церемонию открытия", - заявила Ковентри на пресс-конференции по итогам второго дня исполкома МОК.
"Все, что отвлекает от Олимпиады, печально. Но за эти годы мы привыкли к тому, что всегда что-то есть такое перед Играми, что привлекает внимание - или вирус Зика, или COVID. Но когда начнется церемония открытия, все увидят магию Олимпиады и будут вдохновлены тем, что нас ждет", - добавила глава МОК.
Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо 6-22 февраля.