Ковентри ответила на вопрос о влиянии протестов в Милане на Олимпиаду

29 января акция протеста против приезда в Италию сотрудников ICE по случаю зимних Олимпийских игр прошла у посольства США в Риме. Демонстрация состоялась по инициативе левой оппозиционной партии "+Европа" (Больше Европы) и собрала пару десятков человек. Ранее МВД Италии сообщило, что представители американских ведомств, включая ICE, будут задействованы в период проведения в Милане и Кортина-д'Ампеццо зимних Олимпийских игр, однако их работа будет вестись исключительно на территории диппредставительств США.

"По нашей информации, американские власти все заявления на этот счет сделали, мы не комментируем вопросы безопасности. Но мы уверены, что Игры пройдут великолепно. Ждем церемонию открытия", - заявила Ковентри на пресс-конференции по итогам второго дня исполкома МОК.

"Все, что отвлекает от Олимпиады, печально. Но за эти годы мы привыкли к тому, что всегда что-то есть такое перед Играми, что привлекает внимание - или вирус Зика, или COVID. Но когда начнется церемония открытия, все увидят магию Олимпиады и будут вдохновлены тем, что нас ждет", - добавила глава МОК.