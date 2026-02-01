Рейтинг@Mail.ru
Ковентри ответила на вопрос о влиянии протестов в Милане на Олимпиаду - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/olimpiada-2071575406.html
Ковентри ответила на вопрос о влиянии протестов в Милане на Олимпиаду
Ковентри ответила на вопрос о влиянии протестов в Милане на Олимпиаду - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Ковентри ответила на вопрос о влиянии протестов в Милане на Олимпиаду
Международный олимпийский комитет (МОК) сохраняет уверенность в успешном и безопасном проведении соревнований, несмотря на акции протеста против приезда в... РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T18:02:00+03:00
2026-02-01T18:02:00+03:00
международный олимпийский комитет (мок)
кирсти ковентри
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859322140_100:0:3741:2048_1920x0_80_0_0_e0b54b5e966fa158f10a4bb381baffdd.jpg
https://ria.ru/20260201/mok-2071572224.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859322140_555:0:3286:2048_1920x0_80_0_0_302495f3b4f6cdf210299fd9bdb50b42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
международный олимпийский комитет (мок), кирсти ковентри, зимние олимпийские игры 2026
Международный олимпийский комитет (МОК), Кирсти Ковентри, Зимние Олимпийские игры 2026
Ковентри ответила на вопрос о влиянии протестов в Милане на Олимпиаду

Ковентри о протестах против ICE в Милане: уверены, что Игры пройдут великолепно

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОлимпийские игры 2026 года в городе Кортина-дАмпеццо
Олимпийские игры 2026 года в городе Кортина-дАмпеццо - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Международный олимпийский комитет (МОК) сохраняет уверенность в успешном и безопасном проведении соревнований, несмотря на акции протеста против приезда в Италию сотрудников иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), заявила глава спортивной организации Кирсти Ковентри.
29 января акция протеста против приезда в Италию сотрудников ICE по случаю зимних Олимпийских игр прошла у посольства США в Риме. Демонстрация состоялась по инициативе левой оппозиционной партии "+Европа" (Больше Европы) и собрала пару десятков человек. Ранее МВД Италии сообщило, что представители американских ведомств, включая ICE, будут задействованы в период проведения в Милане и Кортина-д'Ампеццо зимних Олимпийских игр, однако их работа будет вестись исключительно на территории диппредставительств США.
«
"По нашей информации, американские власти все заявления на этот счет сделали, мы не комментируем вопросы безопасности. Но мы уверены, что Игры пройдут великолепно. Ждем церемонию открытия", - заявила Ковентри на пресс-конференции по итогам второго дня исполкома МОК.
"Все, что отвлекает от Олимпиады, печально. Но за эти годы мы привыкли к тому, что всегда что-то есть такое перед Играми, что привлекает внимание - или вирус Зика, или COVID. Но когда начнется церемония открытия, все увидят магию Олимпиады и будут вдохновлены тем, что нас ждет", - добавила глава МОК.
Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо 6-22 февраля.
Кирсти Ковентри - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Глава МОК не назвала сроков полноценного допуска россиян
Вчера, 17:36
 
Международный олимпийский комитет (МОК)Кирсти КовентриЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    С. Кенин
    66
    40
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    Н. Джокович
    2667
    6235
  • Теннис
    Завершен
    М. Кесслер
    А. Павлюченкова
    66
    33
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Райо Вальекано
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Авангард
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Сочи
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    СКА
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Фулхэм
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Манчестер Сити
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Хайденхайм
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Кремонезе
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Ювентус
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    ПСЖ
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Каролина
    Лос-Анджелес
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала