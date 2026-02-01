https://ria.ru/20260201/obrushenie-2071550385.html
В Ульяновске начали проверку после обрушения потолка в подъезде дома
В Ульяновске начали проверку после обрушения потолка в подъезде дома - РИА Новости, 01.02.2026
В Ульяновске начали проверку после обрушения потолка в подъезде дома
01.02.2026
САМАРА, 1 фев - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту обрушения потолка в подъезде дома в Ульяновске.
"Прокуратура Засвияжского района города Ульяновска проводит проверку в связи с обрушением потолочного перекрытия в подъезде многоквартирного дома № 5/3 на улице Ростовской", - говорится в сообщении прокуратуры Ульяновской области в Telegram-канале
Надзорное ведомство проверит соблюдение требований безопасности при эксплуатации жилых помещений со стороны сотрудников управляющей компании, а также контролирующих структур и органов власти. При наличии оснований надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования.
Утром 1 февраля на улице Ростовской,5/3, в Ульяновске обрушился потолок первого подъезда аварийного дома. В результате происшествия никто не пострадал. Управляющая компания планирует заделать образовавшийся провал в понедельник. Дом был признан аварийным в декабре 2025 года и поставлен в очередь на расселение.