Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновске начали проверку после обрушения потолка в подъезде дома - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/obrushenie-2071550385.html
В Ульяновске начали проверку после обрушения потолка в подъезде дома
В Ульяновске начали проверку после обрушения потолка в подъезде дома - РИА Новости, 01.02.2026
В Ульяновске начали проверку после обрушения потолка в подъезде дома
Прокуратура организовала проверку по факту обрушения потолка в подъезде дома в Ульяновске. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T14:32:00+03:00
2026-02-01T14:32:00+03:00
происшествия
ульяновск
ульяновская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071528525_0:220:960:760_1920x0_80_0_0_9f3b918e8474e8fa87f775aaadb72d40.jpg
https://ria.ru/20250807/peterburg-2034035222.html
ульяновск
ульяновская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071528525_0:130:960:850_1920x0_80_0_0_ed06e84abbd4f0737b59a20962cf2f71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ульяновск, ульяновская область
Происшествия, Ульяновск, Ульяновская область
В Ульяновске начали проверку после обрушения потолка в подъезде дома

Прокуратура начала проверку после обрушения потолка в подъезде дома в Ульяновске

© Фото : пресс-служба администрации города УльяновскаНа месте обрушения потолочного перекрытия в подъезде аварийного дома в Ульяновске
На месте обрушения потолочного перекрытия в подъезде аварийного дома в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Фото : пресс-служба администрации города Ульяновска
На месте обрушения потолочного перекрытия в подъезде аварийного дома в Ульяновске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 1 фев - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту обрушения потолка в подъезде дома в Ульяновске.
«
"Прокуратура Засвияжского района города Ульяновска проводит проверку в связи с обрушением потолочного перекрытия в подъезде многоквартирного дома № 5/3 на улице Ростовской", - говорится в сообщении прокуратуры Ульяновской области в Telegram-канале.
Надзорное ведомство проверит соблюдение требований безопасности при эксплуатации жилых помещений со стороны сотрудников управляющей компании, а также контролирующих структур и органов власти. При наличии оснований надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования.
Утром 1 февраля на улице Ростовской,5/3, в Ульяновске обрушился потолок первого подъезда аварийного дома. В результате происшествия никто не пострадал. Управляющая компания планирует заделать образовавшийся провал в понедельник. Дом был признан аварийным в декабре 2025 года и поставлен в очередь на расселение.
Вид на Невский проспект - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Петербурге в доме на Невском проспекте обрушился потолок
7 августа 2025, 21:59
 
ПроисшествияУльяновскУльяновская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала