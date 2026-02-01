В Ульяновске начали проверку после обрушения потолка в подъезде дома

Надзорное ведомство проверит соблюдение требований безопасности при эксплуатации жилых помещений со стороны сотрудников управляющей компании, а также контролирующих структур и органов власти. При наличии оснований надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Утром 1 февраля на улице Ростовской,5/3, в Ульяновске обрушился потолок первого подъезда аварийного дома. В результате происшествия никто не пострадал. Управляющая компания планирует заделать образовавшийся провал в понедельник. Дом был признан аварийным в декабре 2025 года и поставлен в очередь на расселение.