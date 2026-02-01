Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновске в аварийном доме обрушился потолок - РИА Новости, 01.02.2026
11:44 01.02.2026
В Ульяновске в аварийном доме обрушился потолок
В Ульяновске в аварийном доме обрушился потолок
2026-02-01T11:44:00+03:00
2026-02-01T11:44:00+03:00
САМАРА, 1 фев - РИА Новости. Потолок обрушился в подъезде аварийного дома на улице Ростовской в Ульяновске, пострадавших в результате происшествия нет.
"Утром 1 февраля в муниципальный центр управления поступил сигнал об обрушении потолочного перекрытия в первом подъезде дома по Ростовской, 5/3. Заваленный строительными обломками лестничный пролет будет освобожден для прохода в ближайшее время", - сообщила администрация Ульяновска в своем Telegram-канале.
В ГУМЧС России по Ульяновской области уточнили РИА Новости, что в результате происшествия никто не пострадал.
В мэрии Ульяновска сообщили, что в понедельник управляющая компания планирует заделать образовавшийся провал, подготовка к ремонту уже началась.
По данным городского управления ЖКХ, дом был признан аварийным в декабре 2025 года и поставлен в очередь на расселение.
В Петербурге в доме на Невском проспекте обрушился потолок
7 августа 2025, 21:59
В Петербурге в доме на Невском проспекте обрушился потолок
7 августа 2025, 21:59
 
Заголовок открываемого материала