В Ульяновске в аварийном доме обрушился потолок

САМАРА, 1 фев - РИА Новости. Потолок обрушился в подъезде аварийного дома на улице Ростовской в Ульяновске, пострадавших в результате происшествия нет.
"Утром 1 февраля в муниципальный центр управления поступил сигнал об обрушении потолочного перекрытия в первом подъезде дома по Ростовской, 5/3. Заваленный строительными обломками лестничный пролет будет освобожден для прохода в ближайшее время", - сообщила администрация Ульяновска в своем Telegram-канале.
В ГУМЧС России по Ульяновской области уточнили РИА Новости, что в результате происшествия никто не пострадал.
В мэрии Ульяновска сообщили, что в понедельник управляющая компания планирует заделать образовавшийся провал, подготовка к ремонту уже началась.
По данным городского управления ЖКХ, дом был признан аварийным в декабре 2025 года и поставлен в очередь на расселение.
