В Ульяновске в аварийном доме обрушился потолок

САМАРА, 1 фев - РИА Новости. Потолок обрушился в подъезде аварийного дома на улице Ростовской в Ульяновске, пострадавших в результате происшествия нет.

"Утром 1 февраля в муниципальный центр управления поступил сигнал об обрушении потолочного перекрытия в первом подъезде дома по Ростовской, 5/3. Заваленный строительными обломками лестничный пролет будет освобожден для прохода в ближайшее время", - сообщила администрация Ульяновска в своем Telegram-канале

В ГУМЧС России по Ульяновской области уточнили РИА Новости, что в результате происшествия никто не пострадал.

В мэрии Ульяновска сообщили, что в понедельник управляющая компания планирует заделать образовавшийся провал, подготовка к ремонту уже началась.