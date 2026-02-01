Рейтинг@Mail.ru
19:38 01.02.2026
Страны ОПЕК+ показали высокий уровень выполнения соглашения, заявил Новак
Страны ОПЕК+ показали высокий уровень выполнения соглашения, заявил Новак
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Страны ОПЕК+ показали высокий уровень выполнения соглашения в ноябре-декабре 2025 года, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сегодня комитет рассмотрел ситуацию по добыче нефти в ноябре и декабре прошлого года. Был отмечен высокий уровень исполнения странами обязательств", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Мониторинговый комитет ОПЕК+ провел в воскресенье регулярное заседание, где не вынес новых рекомендаций по сделке. Также состоялась встреча восьми участников - России, Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, ОАЭ, Казахстана, Алжира и Омана, где страны подтвердили решение сохранить паузу в увеличении добычи нефти в марте.
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Следующее заседание мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет 5 апреля
ЭкономикаРоссияСаудовская АравияИракАлександр НовакОПЕК
 
 
