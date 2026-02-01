https://ria.ru/20260201/moskva-2071498298.html
В Москве стали чаще называть детей Иванами
В Москве стали чаще называть детей Иванами - РИА Новости, 01.02.2026
В Москве стали чаще называть детей Иванами
Москвичи стали чаще называть детей Иванами, среди девочек увеличилась популярность имени Варвара, следует из данных ЗАГС, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T04:08:00+03:00
2026-02-01T04:08:00+03:00
2026-02-01T04:08:00+03:00
общество
москва
дети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962968900_0:19:3070:1746_1920x0_80_0_0_59abaf8b611b379539aa2c2fba672b39.jpg
https://ria.ru/20260131/imya-2071373479.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962968900_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_73e493811d7b0c0ab75ccca6df37b5dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, дети
В Москве стали чаще называть детей Иванами
РИА Новости: москвичи стали чаще называть детей Иванами и Варварами
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Москвичи стали чаще называть детей Иванами, среди девочек увеличилась популярность имени Варвара, следует из данных ЗАГС, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Чаще всего в январе 2026 года мальчиков называли Михаилами - такое имя дали более 200 детям. В пятерку популярных имен также вошли имена-лидеры прошлого года - Александр и Лев, а также возросла популярность имен Иван и Матвей.
Среди девочек по-прежнему лидируют имена Анна - так назвали порядка 140 малышек, а также Мария, София и Василиса. В пятерку популярных имен вошло имя Варвара.