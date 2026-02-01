Рейтинг@Mail.ru
В Москве стали чаще называть детей Иванами - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:08 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/moskva-2071498298.html
В Москве стали чаще называть детей Иванами
В Москве стали чаще называть детей Иванами - РИА Новости, 01.02.2026
В Москве стали чаще называть детей Иванами
Москвичи стали чаще называть детей Иванами, среди девочек увеличилась популярность имени Варвара, следует из данных ЗАГС, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T04:08:00+03:00
2026-02-01T04:08:00+03:00
общество
москва
дети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962968900_0:19:3070:1746_1920x0_80_0_0_59abaf8b611b379539aa2c2fba672b39.jpg
https://ria.ru/20260131/imya-2071373479.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962968900_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_73e493811d7b0c0ab75ccca6df37b5dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, дети
Общество, Москва, Дети
В Москве стали чаще называть детей Иванами

РИА Новости: москвичи стали чаще называть детей Иванами и Варварами

© iStock.com / FreshSplashЖенщина с новорожденным ребенком
Женщина с новорожденным ребенком - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© iStock.com / FreshSplash
Женщина с новорожденным ребенком . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Москвичи стали чаще называть детей Иванами, среди девочек увеличилась популярность имени Варвара, следует из данных ЗАГС, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Чаще всего в январе 2026 года мальчиков называли Михаилами - такое имя дали более 200 детям. В пятерку популярных имен также вошли имена-лидеры прошлого года - Александр и Лев, а также возросла популярность имен Иван и Матвей.
Среди девочек по-прежнему лидируют имена Анна - так назвали порядка 140 малышек, а также Мария, София и Василиса. В пятерку популярных имен вошло имя Варвара.
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Стали известны самые популярные в январе имена для новорожденных
31 января, 04:26
 
ОбществоМоскваДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала