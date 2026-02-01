Рейтинг@Mail.ru
Макрон упоминается в материалах по делу Эпштейна более 200 раз - РИА Новости, 01.02.2026
23:52 01.02.2026
Макрон упоминается в материалах по делу Эпштейна более 200 раз
Макрон упоминается в материалах по делу Эпштейна более 200 раз
2026-02-01T23:52:00+03:00
2026-02-01T23:52:00+03:00
Дарья Буймова
Дарья Буймова
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Имя президента Франции Эммануэля Макрона более 200 раз встречается в десятках материалов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, включаю личную переписку, выяснило РИА Новости, изучив новые документы, опубликованные минюстом США.
Ряд электронных писем покойного миллиардера целиком посвящены французскому лидеру. В частности, Эпштейн отправлял электронное письмо неизвестному лицу, в котором утверждается, что Макрон якобы просит нестандартные и продуманные идеи практически на любые темы.
Мирослав Лайчак - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о девушках из Молдавии, пишут СМИ
Вчера, 21:08
"Он хочет возглавить Европу, возможно, весь мир", - говорится в письме Эпштейна.
В пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. В конце июля 2019 года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
"Огромные деньги". Зеленский засветился в письмах Эпштейна
"Огромные деньги". Зеленский засветился в письмах Эпштейна
Вчера, 14:25
 
