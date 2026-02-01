https://ria.ru/20260201/likhach-2071571603.html
В Ленинградской области подростка-лихача остановили выстрелами по машине
Сотрудники ГИБДД в Ленинградской области использовали табельное оружие, чтобы остановить автомобиль, за рулем которого оказался 13-летний мальчик, при этом... РИА Новости, 01.02.2026
Кадры погони за подростком-лихачом в Ленинградской области
Стрельбой и ранением закончилась погоня за подростком-лихачом в Ленинградской области.Как рассказали в МВД, 13-летний водитель не стал останавливаться по требованию сотрудников ГИБДД и попытался от них "оторваться". В итоге, в ход пошло табельное оружие, от которого пострадал 16-летний пассажир легковушки.
В Ленинградской области подростка-лихача остановили выстрелами по машине
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости.
Сотрудники ГИБДД в Ленинградской области использовали табельное оружие, чтобы остановить автомобиль, за рулем которого оказался 13-летний мальчик, при этом пострадал его 16-летний пассажир, сообщила пресс-служба
регионального главка МВД РФ.
Как отмечается в релизе, в субботу вечером на Центральной улице в деревне Курполо Подпорожского района
Ленобласти сотрудники ГИБДД
заметили автомобиль "Лада Веста", водитель которого при виде правоохранителей попытался скрыться.
Поскольку он не реагировал ни на световые, ни на звуковые сигналы и увеличивал скорость вместо того, чтобы остановиться по требованию сотрудников ГИБДД, им пришлось применить табельное оружие на основании закона "О полиции".
"После предупредительного выстрела в воздух и нескольких прицельных попаданий по автомобилю у дома 10 по улице Никольская в деревне Согиницы лихач был остановлен. За рулем кроссовера оказался 13-летний подросток, который взял автомобиль без спроса у своих родителей", - рассказали в региональном главке МВД.
Полиция уточняет, что "в результате применения оружия пострадал 16-летний пассажир, который находился в салоне легковушки". Он госпитализирован, а подросток-водитель передан родителям.
Его ждет постановка на профилактический учет, родители подростка будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее воспитание, добавили в ГУМВД.
"Сотрудники полиции действовали в рамках действующего законодательства и будут поощрены руководством главка", - заключили в полиции.