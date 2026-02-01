https://ria.ru/20260201/kontrakt-2071551787.html
В Ленинградской области увеличили гарантированную выплату по контракту
В Ленинградской области увеличили гарантированную выплату по контракту - РИА Новости, 01.02.2026
В Ленинградской области увеличили гарантированную выплату по контракту
Гарантированную выплату заключившим контракт в Ленинградской области для участия в спецоперации увеличили до 3 миллионов рублей, сообщило областное... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T14:45:00+03:00
2026-02-01T14:45:00+03:00
2026-02-01T14:45:00+03:00
ленинградская область
общество
военная служба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867795777_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a26954fd91ca0b4635fd96f658986b5e.jpg
https://ria.ru/20260130/bolezni-2071328351.html
https://ria.ru/20260116/dobrovoltsy-2068323285.html
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867795777_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1559156e0ee330771daa38e4e35e1a7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, общество, военная служба
Ленинградская область, Общество, Военная служба
В Ленинградской области увеличили гарантированную выплату по контракту
В Ленинградской области увеличили выплату по контракту до 3 млн рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Гарантированную выплату заключившим контракт в Ленинградской области для участия в спецоперации увеличили до 3 миллионов рублей, сообщило областное правительство.
"Гарантированная выплата гражданам, заключившим контракт в Ленинградской области
для участия в СВО, увеличена до 3 миллионов рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале
областной администрации.
По данным правительства, в выплату входят 2,15 миллиона рублей - региональная выплата, - 400 тысяч рублей - федеральная выплата, - 450 тысяч рублей - региональная выплата (с индексацией) или земельный участок в обмен на земельный сертификат по окончании военной службы.
Выплата из регионального бюджета производится после заключения контракта, уточнила администрация.