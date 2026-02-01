В Ленинградской области увеличили гарантированную выплату по контракту

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Гарантированную выплату заключившим контракт в Ленинградской области для участия в спецоперации увеличили до 3 миллионов рублей, сообщило областное правительство.

По данным правительства, в выплату входят 2,15 миллиона рублей - региональная выплата, - 400 тысяч рублей - федеральная выплата, - 450 тысяч рублей - региональная выплата (с индексацией) или земельный участок в обмен на земельный сертификат по окончании военной службы.