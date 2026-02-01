Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области увеличили гарантированную выплату по контракту
14:45 01.02.2026
В Ленинградской области увеличили гарантированную выплату по контракту
В Ленинградской области увеличили гарантированную выплату по контракту - РИА Новости, 01.02.2026
В Ленинградской области увеличили гарантированную выплату по контракту
Гарантированную выплату заключившим контракт в Ленинградской области для участия в спецоперации увеличили до 3 миллионов рублей, сообщило областное... РИА Новости, 01.02.2026
ленинградская область
общество
военная служба
ленинградская область
ленинградская область, общество, военная служба
Ленинградская область, Общество, Военная служба
В Ленинградской области увеличили гарантированную выплату по контракту

В Ленинградской области увеличили выплату по контракту до 3 млн рублей

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Вооруженные силы России
Вооруженные силы России - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Вооруженные силы России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Гарантированную выплату заключившим контракт в Ленинградской области для участия в спецоперации увеличили до 3 миллионов рублей, сообщило областное правительство.
"Гарантированная выплата гражданам, заключившим контракт в Ленинградской области для участия в СВО, увеличена до 3 миллионов рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале областной администрации.
Сотрудница медицинского отряда специального назначения, работающего в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Минобороны расширило список болезней, запрещающих контракт при мобилизации
30 января, 19:08
По данным правительства, в выплату входят 2,15 миллиона рублей - региональная выплата, - 400 тысяч рублей - федеральная выплата, - 450 тысяч рублей - региональная выплата (с индексацией) или земельный участок в обмен на земельный сертификат по окончании военной службы.
Выплата из регионального бюджета производится после заключения контракта, уточнила администрация.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Медведев: 32 тысячи человек заключили контракт с ВС России как добровольцы
16 января, 15:18
 
