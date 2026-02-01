Рейтинг@Mail.ru
Путин и Си Цзиньпин ведут активный и регулярный диалог, заявил Шойгу
18:24 01.02.2026
Путин и Си Цзиньпин ведут активный и регулярный диалог, заявил Шойгу
Шойгу: Путин и Си Цзиньпин ведут активный диалог на регулярной основе

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Пекине
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Пекине
ПЕКИН, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ведут активный диалог и продолжат его в этом году на регулярной основе, заявил секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И.
В воскресенье Шойгу прибыл в Китай для проведения переговоров с Ван И.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И в Пекине - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Шойгу подтвердил поддержку Москвой Пекина в вопросе Тайваня
Вчера, 13:30
"Главы наших государств поддерживают дружеские отношения, ведут самый активный диалог. Поэтому вполне естественно, что в текущем году такое общение продолжится на регулярной основе", - приводит слова Шойгу пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
По словам Шойгу, его переговоры с Ван И были очень насыщенными.
"Мы обсудили график контактов, в том числе на высшем уровне", - отметил он.
В фокусе внимания также было развитие обстановки в различных регионах мира, затрагивающее интересы как Москвы, так и Пекина, сообщили в пресс-службе.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в аэропорту Пекина - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Шойгу прибыл в Китай для переговоров с главой МИД КНР
Вчера, 08:53
 
