Путин и Си Цзиньпин ведут активный и регулярный диалог, заявил Шойгу

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Пекине

ПЕКИН, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ведут активный диалог и продолжат его в этом году на регулярной основе, заявил секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И.

"Главы наших государств поддерживают дружеские отношения, ведут самый активный диалог. Поэтому вполне естественно, что в текущем году такое общение продолжится на регулярной основе", - приводит слова Шойгу пресс-служба аппарата Совбеза РФ

По словам Шойгу, его переговоры с Ван И были очень насыщенными.

"Мы обсудили график контактов, в том числе на высшем уровне", - отметил он.