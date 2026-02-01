Рейтинг@Mail.ru
СКА уступил ЦСКА и установил клубный антирекорд по поражениям подряд в КХЛ - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Хоккей
 
19:38 01.02.2026
СКА уступил ЦСКА и установил клубный антирекорд по поражениям подряд в КХЛ
СКА уступил ЦСКА и установил клубный антирекорд по поражениям подряд в КХЛ - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
СКА уступил ЦСКА и установил клубный антирекорд по поражениям подряд в КХЛ
Московский ЦСКА в серии буллитов нанес поражение петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 01.02.2026
СКА уступил ЦСКА и установил клубный антирекорд по поражениям подряд в КХЛ

СКА уступил ЦСКА и установил антирекорд по количеству поражений подряд в КХЛ

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Московский ЦСКА в серии буллитов нанес поражение петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в воскресенье в Москве, завершилась победой со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Денис Гурьянов (17) и Никита Нестеров (36). Победный буллит реализовал Виталий Абрамов. У гостей отличились Андрей Педан (8) и Рокко Гримальди (45).
СКА потерпел седьмое поражение подряд и установил клубный антирекорд по этому показателю. Петербургская команда проиграла шесть матчей в сезоне-2021/22. ЦСКА впервые в сезоне выиграл встречу в серии буллитов.
СКА с 54 очками идет на восьмом месте в таблице Западной конференции, где одержавший четвертую победу подряд ЦСКА (62 очка) располагается на пятой позиции. В следующем матче москвичи 3 февраля примут "Сочи", а петербургская команда в тот же день нанесет визит минскому "Динамо".
В другом матче ярославский "Локомотив" дома переиграл "Сочи" - 3:0 (0:0, 3:0, 0:0).
ХоккейСпортМоскваДенис ГурьяновНикита НестеровВиталий АбрамовЦСКАСКА (Санкт-Петербург)КХЛ 2025-2026
 
