СКА уступил ЦСКА и установил клубный антирекорд по поражениям подряд в КХЛ

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Московский ЦСКА в серии буллитов нанес поражение петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в воскресенье в Москве, завершилась победой со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Денис Гурьянов (17) и Никита Нестеров (36). Победный буллит реализовал Виталий Абрамов. У гостей отличились Андрей Педан (8) и Рокко Гримальди (45).
01 февраля 2026 • начало в 17:00
Закончен (Б)
16:26 • Денис Гурьянов
15:38 • Никита Нестеров
(Прохор Полтапов, Виталий Абрамов)
07:13 • Андрей Педан
(Матвей Поляков, Nikita Nedopyokin)
04:57 • Рокко Гримальди
(Джозеф Бландизи, Егор Савиков)
СКА с 54 очками идет на восьмом месте в таблице Западной конференции, где одержавший четвертую победу подряд ЦСКА (62 очка) располагается на пятой позиции. В следующем матче москвичи 3 февраля примут "Сочи", а петербургская команда в тот же день нанесет визит минскому "Динамо".
В другом матче ярославский "Локомотив" дома переиграл "Сочи" - 3:0 (0:0, 3:0, 0:0).
