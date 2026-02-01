Рейтинг@Mail.ru
Шойгу назвал причину высокой эффективности взаимодействия России и Китая - РИА Новости, 01.02.2026
13:23 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/kitay-2071541105.html
Шойгу назвал причину высокой эффективности взаимодействия России и Китая
Шойгу назвал причину высокой эффективности взаимодействия России и Китая
2026-02-01T13:23:00+03:00
2026-02-01T13:23:00+03:00
россия
китай
сергей шойгу
ван и (политик)
в мире
россия
китай
россия, китай, сергей шойгу, ван и (политик), в мире
Россия, Китай, Сергей Шойгу, Ван И (политик), В мире
Шойгу назвал причину высокой эффективности взаимодействия России и Китая

ПЕКИН, 1 фев - РИА Новости. Высокая эффективность российско-китайского межгосударственного взаимодействия является следствием глубоких, доверительных отношений, заявил секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу на встрече с главой МИД КНР Ван И.
"Уважаемый товарищ министр, хотел подчеркнуть, что высокая эффективность российско-китайского межгосударственного взаимодействия - следствие глубоких, доверительных отношений, базирующихся на принципах равноправия, взаимного уважения и поиска баланса интереса", - отметил секретарь Совбеза РФ.
Эти платформы, как отметил Шойгу, зафиксированы в основополагающем Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем, 25-летие которого отмечается в 2026 году.
"Документ полностью сохраняет свою актуальность, по праву служит ориентиром равноправного и взаимоуважительного общения двух стран", - добавил он.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Шойгу рассказал, что хочет обсудить с главой МИД Китая
РоссияКитайСергей ШойгуВан И (политик)В мире
 
 
