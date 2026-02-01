Шойгу назвал причину высокой эффективности взаимодействия России и Китая

ПЕКИН, 1 фев - РИА Новости. Высокая эффективность российско-китайского межгосударственного взаимодействия является следствием глубоких, доверительных отношений, заявил секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу на встрече с главой МИД КНР Ван И.

"Уважаемый товарищ министр, хотел подчеркнуть, что высокая эффективность российско-китайского межгосударственного взаимодействия - следствие глубоких, доверительных отношений, базирующихся на принципах равноправия, взаимного уважения и поиска баланса интереса", - отметил секретарь Совбеза РФ.

"Документ полностью сохраняет свою актуальность, по праву служит ориентиром равноправного и взаимоуважительного общения двух стран", - добавил он.