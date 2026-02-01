https://ria.ru/20260201/kitay-2071538524.html
Шойгу рассказал, что хочет обсудить с главой МИД Китая
Шойгу рассказал, что хочет обсудить с главой МИД Китая - РИА Новости, 01.02.2026
Шойгу рассказал, что хочет обсудить с главой МИД Китая
Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу по поручению главы российского государства намерен обсудить с главой МИД КНР Ван И важные вопросы двусторонних РИА Новости, 01.02.2026
в мире
россия
сергей шойгу
ван и (политик)
мид кнр
китай
россия
китай
Шойгу рассказал, что хочет обсудить с главой МИД Китая
Шойгу намерен обсудить с главой МИД КНР Ван И вопросы двусторонних отношений
ПЕКИН, 1 фев - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу по поручению главы российского государства намерен обсудить с главой МИД КНР Ван И важные вопросы двусторонних отношений и мировой повестки дня.
"Обсудим по поручению президента России ряд важных, достаточно назревших и где-то перезревших вопросов не только наших двусторонних отношений, но и, безусловно, все того, что происходит в мире", - сказал Шойгу на встрече с Ван И.
"Всегда с удовольствием посещаю китайскую столицу, особенно приятно быть здесь в преддверии праздника Весны. Пользуясь случаем поздравляю вас и всех китайских людей с наступающим Новым годом", - отметил он.