Шойгу рассказал, что хочет обсудить с главой МИД Китая

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине

ПЕКИН, 1 фев - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу по поручению главы российского государства намерен обсудить с главой МИД КНР Ван И важные вопросы двусторонних отношений и мировой повестки дня.

"Обсудим по поручению президента России ряд важных, достаточно назревших и где-то перезревших вопросов не только наших двусторонних отношений, но и, безусловно, все того, что происходит в мире", - сказал Шойгу на встрече с Ван И.