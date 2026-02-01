https://ria.ru/20260201/khokkey-2071494978.html
"Флорида" проиграла "Виннипегу", несмотря на 19 сейвов Бобровского
"Флорида" проиграла "Виннипегу", несмотря на 19 сейвов Бобровского
Хоккеисты "Флориды Пантерз" проиграли "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 01.02.2026
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
флорида пантерз
виннипег джетс
сергей бобровский
владислав наместников
"Флорида" проиграла "Виннипегу", несмотря на 19 сейвов Бобровского
