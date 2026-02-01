"Флорида" проиграла "Виннипегу", несмотря на 19 сейвов Бобровского

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Хоккеисты "Флориды Пантерз" проиграли "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой гостей со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0). В составе "Виннипега" шайбы забросили Коул Перфетти (49-я минута) и Марк Шайфли (56). У "Флориды" автором гола стал Ээту Луостаринен (15).