"Флорида" проиграла "Виннипегу", несмотря на 19 сейвов Бобровского
Хоккей
 
02:50 01.02.2026
"Флорида" проиграла "Виннипегу", несмотря на 19 сейвов Бобровского
"Флорида" проиграла "Виннипегу", несмотря на 19 сейвов Бобровского - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
"Флорида" проиграла "Виннипегу", несмотря на 19 сейвов Бобровского
Хоккеисты "Флориды Пантерз" проиграли "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 01.02.2026
национальная хоккейная лига (нхл), флорида пантерз, виннипег джетс, сергей бобровский, владислав наместников
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Флорида Пантерз, Виннипег Джетс, Сергей Бобровский, Владислав Наместников
"Флорида" проиграла "Виннипегу", несмотря на 19 сейвов Бобровского

"Флорида" с Бобровским проиграла "Виннипегу" в матче НХЛ

Российский голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский
Российский голкипер Флориды Пантерз Сергей Бобровский - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Фото : twitter.com/flapanthers
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Хоккеисты "Флориды Пантерз" проиграли "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
01 февраля 2026 • начало в 00:00
Завершен
Флорида
1 : 2
Виннипег
14:40 • Эли Луостаринен
(Эван Родригес, Густав Форслинг)
48:34 • Коул Перфетти
(Габриэль Виларди, Адам Лаури)
55:46 • Марк Шайфеле
(Кайл Коннор, Густав Нюквист)
Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой гостей со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0). В составе "Виннипега" шайбы забросили Коул Перфетти (49-я минута) и Марк Шайфли (56). У "Флориды" автором гола стал Ээту Луостаринен (15).
Российский голкипер "Пантерз" Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 21. Нападающий "Джетс" Владислав Наместников заблокировал два броска и применил один силовой прием.
В другом матче игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Калгари Флэймз" обыграли "Сан-Хосе Шаркс" (3:2). Российский форвард "Калгари" Матвей Гридин отметился голом.
"Рейнджерс" с Гавриковым проиграли "Питтсбургу" Малкина
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Флорида Пантерз, Виннипег Джетс, Сергей Бобровский, Владислав Наместников
 
