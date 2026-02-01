Рейтинг@Mail.ru
"Рейнджерс" с Гавриковым проиграли "Питтсбургу" Малкина - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
02:37 01.02.2026 (обновлено: 02:50 01.02.2026)
https://ria.ru/20260201/khokkey-2071494257.html
"Рейнджерс" с Гавриковым проиграли "Питтсбургу" Малкина
"Рейнджерс" с Гавриковым проиграли "Питтсбургу" Малкина - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
"Рейнджерс" с Гавриковым проиграли "Питтсбургу" Малкина
Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" проиграли "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T02:37:00+03:00
2026-02-01T02:50:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
питтсбург пингвинз
нью-йорк рейнджерс
владислав гавриков
евгений малкин
егор чинахов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071494094_0:0:3034:1707_1920x0_80_0_0_e95df1b8e1ddc51b70e2c40e023e0b84.jpg
https://ria.ru/20260201/khokkey-2071492436.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071494094_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_6843cf0e75f5d52f2b20b330d6f6423a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), питтсбург пингвинз, нью-йорк рейнджерс, владислав гавриков, евгений малкин, егор чинахов
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Питтсбург Пингвинз, Нью-Йорк Рейнджерс, Владислав Гавриков, Евгений Малкин, Егор Чинахов
"Рейнджерс" с Гавриковым проиграли "Питтсбургу" Малкина

Гол и ассист Гаврикова не спасли "Рейнджерс" от поражения в игре с "Питтсбургом"

© REUTERS / Charles LeClaireВладилав Гавриков и Евгений Малкин
Владилав Гавриков и Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© REUTERS / Charles LeClaire
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" проиграли "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
31 января 2026 • начало в 23:30
Завершен
Питтсбург
6 : 5
Рейнджерс
02:37 • Энтони Манта
(Rutger McGroarty)
06:05 • Ноэль Аччиари
(Блэйк Лизотт, Коннор Девар)
32:59 • Энтони Манта
(Рикард Ракелл, Евгений Малкин)
41:20 • Рикард Ракелл
(Сидней Кросби, Эрик Карлссон)
41:40 • Ноэль Аччиари
(Блэйк Лизотт, Бретт Кулак)
57:28 • Benjamin Kindel
(Коннор Девар, Стюарт Скиннер)
38:28 • Алексис Лафренье
(Джей Ти Миллер, Мика Зибанежад)
49:12 • Винсент Трочек
(Владислав Гавриков)
55:15 • Владислав Гавриков
(Брейден Шнайдер, Джонни Бродзински)
58:53 • Алексис Лафренье
(Винсент Трочек, Мэттью Робертсон)
59:49 • Уилл Кюилл
(Винсент Трочек, Алексис Лафренье)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:5 (2:0, 1:1, 3:4). В составе "Пингвинз" по дублю оформили Энтони Манта (3-я и 33-я минуты) и Ноэль Аччари (7, 42), еще по шайбе забросили Рикард Ракелль (42) и Бенжамин Киндел (58). У "Рейнджерс" голами отметились Алексис Лафренье (39, 59), Винсент Трочек (50), российский защитник Владислав Гавриков (56) и Уилл Кайлли (60).
Владислав Гавриков также отметился голевой передачей. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин записал на свой счет один результативный пас. Форвард "Пингвинз" Егор Чинахов нанес четыре броска в створ ворот, применил один силовой прием и заблокировал два броска.
"Питтсбург" одержал шестую победу подряд. "Рейнджерс" потерпели шестое поражение в последних семи матчах чемпионата НХЛ.
Богдан Тринеев - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"Вашингтон" вызвал из фарм-клуба Тринеева
01:59
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Питтсбург ПингвинзНью-Йорк РейнджерсВладислав ГавриковЕвгений МалкинЕгор Чинахов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Рыбакина
    464
    646
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Автомобилист
    1
    4
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Амур
    Барыс
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Трактор
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Динамо Минск
    5
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Торпедо НН
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Нефтехимик
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Арсенал
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Вест Хэм
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Гамбург
    Бавария
    2
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Филадельфия
    Лос-Анджелес
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Атлетико Мадрид
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эльче
    Барселона
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала