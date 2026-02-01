"Рейнджерс" с Гавриковым проиграли "Питтсбургу" Малкина

Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:5 (2:0, 1:1, 3:4). В составе "Пингвинз" по дублю оформили Энтони Манта (3-я и 33-я минуты) и Ноэль Аччари (7, 42), еще по шайбе забросили Рикард Ракелль (42) и Бенжамин Киндел (58). У "Рейнджерс" голами отметились Алексис Лафренье (39, 59), Винсент Трочек (50), российский защитник Владислав Гавриков (56) и Уилл Кайлли (60).