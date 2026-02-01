Парламент Ирана потребовал выдворить европейских военных атташе из страны

ТЕГЕРАН, 1 фев — РИА Новости. Военные атташе европейских стран должны как можно скорее покинуть Иран, заявил член президиума парламента республики Алиреза Салими.
"Они террористы. Оставление террористов в стране противоречит действующему закону. МИД должен это исполнить уже сегодня", — приводит его слова агентство SNN.
Глава МИД ИРИ Аббас Аракчи, в свою очередь, заявил, что Евросоюз совершил большую стратегическую ошибку. По его мнению, Европа занимается раздуванием огня кризиса.
В иранское внешнеполитическое ведомство также вызвали посла Германии Акселя Диттмана из-за слов канцлера Фридриха Мерца о КСИР. Так, политик пожаловался, что в ЕС есть страны, которые не готовы рассматривать Корпус стражей исламской революции как террористическую организацию, и указал на желание Берлина оказать максимальное давление на Тегеран.
Обострение между Ираном и Западом
В пятницу президент Дональд Трамп сообщил, что США перебрасывают к Ирану более сильную армаду кораблей, чем была у берегов Венесуэлы. По его словам, власти республики хотят заключить сделку по ядерной программе и только они знают, есть ли для этого крайний срок.
По данным New York Times, глава Белого дома требует от Тегерана дополнительных шагов по сворачиванию ядерной программы, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение на создание баллистических ракет.
Со своей стороны, Аракчи заявил, что Тегеран готов возобновить диалог с Вашингтоном по ядерной тематике, но он должен быть основан на принципах равенства и взаимоуважения.
Как сообщала NYT, в случае провала переговоров США допускают удары по ядерным и ракетным объектам, операции, направленные на ослабление руководства страны, а также возможность рейдов американских сил на территорию Ирана. Источники уточнили, что Трамп пока не санкционировал операцию и не сделал окончательный выбор среди предложенных вариантов.
Тегеран заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны США, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе.
