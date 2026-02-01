Иран признал вооруженные силы стран ЕС террористическими организациями

Баннер с изображением иранского флага и лозунгом "Иран — наша родина, флаг — наша защита" на площади Энгелаб в Тегеране. Архивное фото

© Getty Images / Anadolu Баннер с изображением иранского флага и лозунгом "Иран — наша родина, флаг — наша защита" на площади Энгелаб в Тегеране

ТЕГЕРАН, 1 фев — РИА Новости. Парламент Ирана признал вооруженные силы стран — членов ЕС террористическими организациями, заявил его спикер Мохаммад-Багер Галибаф.

"Согласно статье семь закона "Об ответных действиях", в ответ на объявление КСИР террористической организацией вооруженные силы европейских стран считаются террористическими группировками, последствия их действий будут лежать на ЕС", — привело его слова агентство IRIB

В четверг глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС внес КСИР в список террористических организаций. Также объединение ввело санкции против 15 иранских чиновников в сфере безопасности и правосудия.

Глава МИД ИРИ Аббас Аракчи, в свою очередь, заявил, что объединение совершило большую стратегическую ошибку. По его мнению, Европа занимается раздуванием огня кризиса.

В иранское внешнеполитическое ведомство также вызвали посла Германии Акселя Диттмана из-за слов канцлера Фридриха Мерца о КСИР. Так, политик пожаловался, что в ЕС есть страны, которые не готовы рассматривать Корпус стражей исламской революции как террористическую организацию, и указал на желание Берлина оказать максимальное давление на Тегеран.

Обострение между Ираном и Западом

В пятницу президент Дональд Трамп сообщил, что США перебрасывают к Ирану более сильную армаду кораблей, чем была у берегов Венесуэлы. По его словам, власти республики хотят заключить сделку по ядерной программе и только они знают, есть ли для этого крайний срок.

По данным New York Times, глава Белого дома требует от Тегерана дополнительных шагов по сворачиванию ядерной программы, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение на создание баллистических ракет.

Со своей стороны, Аракчи заявил, что Тегеран готов возобновить диалог с Вашингтоном по ядерной тематике, но он должен быть основан на принципах равенства и взаимоуважения.

Как сообщала NYT, в случае провала переговоров США допускают удары по ядерным и ракетным объектам, операции, направленные на ослабление руководства страны, а также возможность рейдов американских сил на территорию Ирана. Источники уточнили, что Трамп пока не санкционировал операцию и не сделал окончательный выбор среди предложенных вариантов.