Итальянские и боснийские гимнастки проводят совместные сборы с россиянками

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сборные Италии и Боснии и Герцеговины по художественной гимнастике проводят совместные сборы с российской национальной командой, сообщается в Telegram-канале Федерации гимнастики России (ФГР).
Подготовка команд проходит на олимпийской тренировочной базе в Новогорске при поддержке ФГР и продлится до 5 февраля 2026 года. Иностранные гимнастки проводят совместные тренировки с российскими специалистами в рамках подготовки к предстоящему международному соревновательному сезону, который стартует с середины февраля.
«
"Россия открыта к сотрудничеству и готова принимать международные сборы на своих площадках. Мы заинтересованы в развитии международного сотрудничества, профессиональном обмене опытом и совместной подготовке спортсменов из разных стран", - заявил вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР), член исполнительного комитета Европейской гимнастики Марат Филиппов.
В сборах принимают участие гимнастки сборной Боснии и Герцеговины Миа Попович, Елена Давидович, Ива Бенич, Срна Серанич, София Старцевич, Мария Скольни и Бранка Мальбашич. В тренировочном процессе принимает участие руководитель Федерации художественной гимнастики Боснии и Герцеговины Ренее Старцевич. Также в Новогорске тренируются гимнастки сборной Италии Вероника Дзаппатеррени, Анна Пьерджентили и София Раффаэли под руководством Амины Зариповой.
«
"Совместные сборы важны прежде всего с профессиональной точки зрения. Это возможность для тренеров и спортсменок видеть разные подходы к построению программ, работе с предметом, хореографии и подготовке к соревнованиям. Такой обмен опытом помогает объективно оценивать уровень подготовки и находить новые решения", - заявила главный тренер сборной команды России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева.
В рамках проходящих в Новогорске международных тренировочных сборов Марат Филиппов организовал культурную программу для зарубежных сборных. Команда Боснии и Герцеговины посетила Большой театр, где посмотрела оперу Джузеппе Верди "Симон Бокканегра". В мероприятии приняли участие гимнастки национальной команды и представители федерации. Ранее для сборной Италии была организована поездка в Большой театр на балет "Баядерка".
Борисова выиграла многоборье на Кубке России по художественной гимнастике
6 декабря 2025, 17:56