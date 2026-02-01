Рейтинг@Mail.ru
Итальянские и боснийские гимнастки проводят совместные сборы с россиянками - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
10:00 01.02.2026
Итальянские и боснийские гимнастки проводят совместные сборы с россиянками
Итальянские и боснийские гимнастки проводят совместные сборы с россиянками
Сборные Италии и Боснии и Герцеговины по художественной гимнастике проводят совместные сборы с российской национальной командой, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Спорт, 01.02.2026
спорт, амина зарипова, джузеппе верди, большой театр, олимпийский комитет россии (окр), художественная гимнастика
Спорт, Амина Зарипова, Джузеппе Верди, Большой театр, Олимпийский комитет России (ОКР), Художественная гимнастика
Итальянские и боснийские гимнастки проводят совместные сборы с россиянками

Итальянские и боснийские гимнастки проводят совместные сборы с командой России

© Фото : Пресс-служба Федерации гимнастики РоссииСовместные сборы команд России, Италии и Боснии и Герцеговины по художественной гимнастике в Новогорске
Совместные сборы команд России, Италии и Боснии и Герцеговины по художественной гимнастике в Новогорске - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Фото : Пресс-служба Федерации гимнастики России
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сборные Италии и Боснии и Герцеговины по художественной гимнастике проводят совместные сборы с российской национальной командой, сообщается в Telegram-канале Федерации гимнастики России (ФГР).
Подготовка команд проходит на олимпийской тренировочной базе в Новогорске при поддержке ФГР и продлится до 5 февраля 2026 года. Иностранные гимнастки проводят совместные тренировки с российскими специалистами в рамках подготовки к предстоящему международному соревновательному сезону, который стартует с середины февраля.
"Россия открыта к сотрудничеству и готова принимать международные сборы на своих площадках. Мы заинтересованы в развитии международного сотрудничества, профессиональном обмене опытом и совместной подготовке спортсменов из разных стран", - заявил вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР), член исполнительного комитета Европейской гимнастики Марат Филиппов.
В сборах принимают участие гимнастки сборной Боснии и Герцеговины Миа Попович, Елена Давидович, Ива Бенич, Срна Серанич, София Старцевич, Мария Скольни и Бранка Мальбашич. В тренировочном процессе принимает участие руководитель Федерации художественной гимнастики Боснии и Герцеговины Ренее Старцевич. Также в Новогорске тренируются гимнастки сборной Италии Вероника Дзаппатеррени, Анна Пьерджентили и София Раффаэли под руководством Амины Зариповой.
"Совместные сборы важны прежде всего с профессиональной точки зрения. Это возможность для тренеров и спортсменок видеть разные подходы к построению программ, работе с предметом, хореографии и подготовке к соревнованиям. Такой обмен опытом помогает объективно оценивать уровень подготовки и находить новые решения", - заявила главный тренер сборной команды России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева.
В рамках проходящих в Новогорске международных тренировочных сборов Марат Филиппов организовал культурную программу для зарубежных сборных. Команда Боснии и Герцеговины посетила Большой театр, где посмотрела оперу Джузеппе Верди "Симон Бокканегра". В мероприятии приняли участие гимнастки национальной команды и представители федерации. Ранее для сборной Италии была организована поездка в Большой театр на балет "Баядерка".
Мария Борисова - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Борисова выиграла многоборье на Кубке России по художественной гимнастике
6 декабря 2025, 17:56
 
СпортАмина ЗариповаДжузеппе ВердиБольшой театрОлимпийский комитет России (ОКР)Художественная гимнастика
 
