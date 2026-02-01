Итальянские и боснийские гимнастки проводят совместные сборы с россиянками

Совместные сборы команд России, Италии и Боснии и Герцеговины по художественной гимнастике в Новогорске

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сборные Италии и Боснии и Герцеговины по художественной гимнастике проводят совместные сборы с российской национальной командой, сообщается в Telegram-канале Федерации гимнастики России (ФГР).

Подготовка команд проходит на олимпийской тренировочной базе в Новогорске при поддержке ФГР и продлится до 5 февраля 2026 года. Иностранные гимнастки проводят совместные тренировки с российскими специалистами в рамках подготовки к предстоящему международному соревновательному сезону, который стартует с середины февраля.

« "Россия открыта к сотрудничеству и готова принимать международные сборы на своих площадках. Мы заинтересованы в развитии международного сотрудничества, профессиональном обмене опытом и совместной подготовке спортсменов из разных стран", - заявил вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР), член исполнительного комитета Европейской гимнастики Марат Филиппов.

В сборах принимают участие гимнастки сборной Боснии и Герцеговины Миа Попович, Елена Давидович, Ива Бенич, Срна Серанич, София Старцевич, Мария Скольни и Бранка Мальбашич. В тренировочном процессе принимает участие руководитель Федерации художественной гимнастики Боснии и Герцеговины Ренее Старцевич. Также в Новогорске тренируются гимнастки сборной Италии Вероника Дзаппатеррени, Анна Пьерджентили и София Раффаэли под руководством Амины Зариповой.

« "Совместные сборы важны прежде всего с профессиональной точки зрения. Это возможность для тренеров и спортсменок видеть разные подходы к построению программ, работе с предметом, хореографии и подготовке к соревнованиям. Такой обмен опытом помогает объективно оценивать уровень подготовки и находить новые решения", - заявила главный тренер сборной команды России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева.