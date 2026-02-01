https://ria.ru/20260201/germaniya-2071510123.html
Госдолг Германии достиг исторического рекорда
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Государственный долг Германии на фоне санкционной политики ЕС против России вырос почти на пятую часть с первого квартала 2021 года, достигнув в III квартале 2025 года максимального уровня за всю историю, подсчитало РИА Новости, изучив данные статбюро Destatis.
Так, в третьем квартале 2025 года немецкий госдолг достиг 2,79 триллиона евро против 2,38 триллиона евро в I квартале 2021 года. Таким образом, сумма заимствований подскочила за этот период на 17,3 процента.
Одна из статей немецкого бюджета — это помощь Украине
в рамках политики ЕС
. Евросоюз, крупнейшим донором которого является Германия
, за этот период выделил Украине 95 миллиардов долларов, а сама Германия — 1,7 миллиарда, подсчитало агентство на основе данных Минфина Украины.
"Германия оказалась, как говорят, между молотом и наковальней в ситуации с Украиной, однако финансирование минимально, и вряд ли они откажутся полностью от этой статьи расходов", — рассказал РИА Новости финансовый советник и основатель компании Rodin.Capital Алексей Родин
.
Бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев добавил, что растущий госдолг опасен для Германии. "Рост процентных расходов съедает бюджетный маневр, меньше места для инвестиций и социальных расходов без новых заимствований", — отметил эксперт.