Госдолг Германии достиг исторического рекорда

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Государственный долг Германии на фоне санкционной политики ЕС против России вырос почти на пятую часть с первого квартала 2021 года, достигнув в III квартале 2025 года максимального уровня за всю историю, подсчитало РИА Новости, изучив данные статбюро Destatis.

Так, в третьем квартале 2025 года немецкий госдолг достиг 2,79 триллиона евро против 2,38 триллиона евро в I квартале 2021 года. Таким образом, сумма заимствований подскочила за этот период на 17,3 процента.

Одна из статей немецкого бюджета — это помощь Украине в рамках политики ЕС . Евросоюз, крупнейшим донором которого является Германия , за этот период выделил Украине 95 миллиардов долларов, а сама Германия — 1,7 миллиарда, подсчитало агентство на основе данных Минфина Украины.

"Германия оказалась, как говорят, между молотом и наковальней в ситуации с Украиной, однако финансирование минимально, и вряд ли они откажутся полностью от этой статьи расходов", — рассказал РИА Новости финансовый советник и основатель компании Rodin.Capital Алексей Родин