Рейтинг@Mail.ru
Госдолг Германии достиг исторического рекорда - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:15 01.02.2026 (обновлено: 15:26 01.02.2026)
https://ria.ru/20260201/germaniya-2071510123.html
Госдолг Германии достиг исторического рекорда
Госдолг Германии достиг исторического рекорда - РИА Новости, 01.02.2026
Госдолг Германии достиг исторического рекорда
Государственный долг Германии на фоне санкционной политики ЕС против России вырос почти на пятую часть с первого квартала 2021 года, достигнув в III квартале... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T07:15:00+03:00
2026-02-01T15:26:00+03:00
в мире
германия
украина
россия
алексей родин
евросоюз
destatis
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104507/83/1045078302_0:219:4192:2577_1920x0_80_0_0_3c528187f3e9a7ec9adac0fd81cfb4ae.jpg
https://ria.ru/20260130/germanija-2071161985.html
https://ria.ru/20260130/germaniya-2071126878.html
германия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104507/83/1045078302_233:0:3960:2795_1920x0_80_0_0_0e27e8c4fcd257afef24c5116c24d69c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, россия, алексей родин, евросоюз, destatis
В мире, Германия, Украина, Россия, Алексей Родин, Евросоюз, Destatis
Госдолг Германии достиг исторического рекорда

РИА Новости: госдолг Германии после санкций ЕС против России достиг рекорда

© AP Photo / Markus SchreiberФлаг Евросоюза над Рейхстагом
Флаг Евросоюза над Рейхстагом - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаг Евросоюза над Рейхстагом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Государственный долг Германии на фоне санкционной политики ЕС против России вырос почти на пятую часть с первого квартала 2021 года, достигнув в III квартале 2025 года максимального уровня за всю историю, подсчитало РИА Новости, изучив данные статбюро Destatis.
Так, в третьем квартале 2025 года немецкий госдолг достиг 2,79 триллиона евро против 2,38 триллиона евро в I квартале 2021 года. Таким образом, сумма заимствований подскочила за этот период на 17,3 процента.
Немецкий политик Ральф Нимайер - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Германии призвали Мерца восстановить диалог с Россией
30 января, 10:40
Одна из статей немецкого бюджета — это помощь Украине в рамках политики ЕС. Евросоюз, крупнейшим донором которого является Германия, за этот период выделил Украине 95 миллиардов долларов, а сама Германия — 1,7 миллиарда, подсчитало агентство на основе данных Минфина Украины.
"Германия оказалась, как говорят, между молотом и наковальней в ситуации с Украиной, однако финансирование минимально, и вряд ли они откажутся полностью от этой статьи расходов", — рассказал РИА Новости финансовый советник и основатель компании Rodin.Capital Алексей Родин.
Бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев добавил, что растущий госдолг опасен для Германии. "Рост процентных расходов съедает бюджетный маневр, меньше места для инвестиций и социальных расходов без новых заимствований", — отметил эксперт.
Вид на Потсдамскую площадь. Берлин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Экономика Германии вошла в фазу стагнации после введения санкций
30 января, 05:35
 
В миреГерманияУкраинаРоссияАлексей РодинЕвросоюзDestatis
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала