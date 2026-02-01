Голевой пас Головина помог "Монако" разгромить "Ренн" в чемпионате Франции

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. "Монако" на своем поле обыграл "Ренн" в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, в составе которых мячи забили Ансу Фати (33), Манес Аклиуш (50), Мамаду Кулибали (60) и Станис Идумбо, для которого этот гол стал дебютным за "Монако".

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе, отдал голевую передачу на Аклиуша и был заменен на 81-й минуте встречи.

"Монако" прервал серию из пяти матчей без побед в Лиге 1 и располагается на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 27 очков. "Ренн", не выигрывающий на протяжении трех встреч, идет на шестой позиции с 31 баллом.

В следующем туре "Монако" 8 февраля на выезде сыграет против "Ниццы", а "Ренн" днем ранее в гостях встретится с "Лансом".

Результаты остальных матчей дня:

"Париж" - "Марсель" - 2:2;