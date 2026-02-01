Рейтинг@Mail.ru
Голевой пас Головина помог "Монако" разгромить "Ренн" в чемпионате Франции
Футбол
 
01:20 01.02.2026
Голевой пас Головина помог "Монако" разгромить "Ренн" в чемпионате Франции
Голевой пас Головина помог "Монако" разгромить "Ренн" в чемпионате Франции - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Голевой пас Головина помог "Монако" разгромить "Ренн" в чемпионате Франции
"Монако" на своем поле обыграл "Ренн" в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
https://ria.ru/20260130/pszh-monako-2071260564.html
2026
Голевой пас Головина помог "Монако" разгромить "Ренн" в чемпионате Франции

Передача Головина помогла "Монако" победить "Ренн" в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. "Монако" на своем поле обыграл "Ренн" в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, в составе которых мячи забили Ансу Фати (33), Манес Аклиуш (50), Мамаду Кулибали (60) и Станис Идумбо, для которого этот гол стал дебютным за "Монако".
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
31 января 2026 • начало в 23:05
Завершен
Монако
4 : 0
Ренн
33‎’‎ • Ансу Фати
(Фоларин Балогун)
50‎’‎ • Манес Аклиуш
(Александр Головин)
60‎’‎ • Мамаду Кулибали
(Мика Биерит)
89‎’‎ • Stanis Idumbo
(Мика Биерит)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе, отдал голевую передачу на Аклиуша и был заменен на 81-й минуте встречи.
"Монако" прервал серию из пяти матчей без побед в Лиге 1 и располагается на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 27 очков. "Ренн", не выигрывающий на протяжении трех встреч, идет на шестой позиции с 31 баллом.
В следующем туре "Монако" 8 февраля на выезде сыграет против "Ниццы", а "Ренн" днем ранее в гостях встретится с "Лансом".
Результаты остальных матчей дня:
"Париж" - "Марсель" - 2:2;
"Лорьян" - "Нант" - 2:1.
