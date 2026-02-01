Рейтинг@Mail.ru
Европа вспомнила про слабое место России
08:00 01.02.2026
Европа вспомнила про слабое место России
Европа вспомнила про слабое место России - РИА Новости, 01.02.2026
Европа вспомнила про слабое место России
Месть Парижа Москве оказалась пустышкой. Танкер, который спецназ французских ВМС штурмовал в международных водах Средиземноморья, не имел к нашей стране... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T08:00:00+03:00
2026-02-01T08:11:00+03:00
Европа вспомнила про слабое место России

Месть Парижа Москве оказалась пустышкой. Танкер, который спецназ французских ВМС штурмовал в международных водах Средиземноморья, не имел к нашей стране никакого отношения. И главнокомандующему Макрону не остается ничего другого, как судно отпустить.
Почему шлея "страшной мести" попала под хвост хозяину Елисейского дворца — его личное дело. Почему позор был опубличен в соцсетях, то есть на весь мир, — дело ближнего круга президента Франции
А вот почему противостояние с нами европейские натовцы переносят теперь на море, дело, несомненно, наше. И с ним мы готовы разбираться.
Макрон начал охоту за танкером "Гринч" в конце второй декады января. С момента, как нефтеналивное судно вышло, как утверждал тот же Макрон, "из Мурманска". К слежке подключилась британская разведка. У нее, как у собачки Павлова, на слово "Мурманск" срабатывает слюноотделительный рефлекс. Военная интервенция западников, чтобы удушить юную Республику Советов, началась ведь с высадки английского десанта именно в этом нашем порту.
Те же англичане в лице правительства Его величества, как только "Гринч" был арестован, выпустили заявление. Британия и ее 13 друзей по НАТО внезапно озаботились "безопасностью торгового судоходства" на глобусе и сообщили, что сами себя наделили правом проверять любые суда. Под любым флагом. С любой регистрацией. И по какому бы маршруту эти суда ни шли.
Адресатом всего этого пиратствующего бреда была наша страна.
Потому что исключительно и только наш гражданский флот — с военными кораблями они, естественно, связываться прямо и непосредственно боятся — это "угроза" их спокойствию.
Не должно быть ни малейших иллюзий: колоссально и позорно проиграв нам в прокси-войне в Донбассе, "коалиция желающих" и ее главные зачинщики — британцы и французы — полыхают от желания взять у нас реванш на море.
Мурманск как отправная точка выбран неслучайно. Превосходство российского мореходства в высоких широтах Арктики и в Приполярье оспорить невозможно. Его можно только принять, пусть и поскрежетав зубами от зависти. Поэтому торговые морские пути, которые контролирует Россия, должны стать, по мысли евроатлантических стратегов, рискованными для судов и кораблей из других стран. Безопасность международного мореходства, если и когда маршруты затрагивают российские территориальные воды или исключительные морские экономические зоны нашей страны, должна быть поставлена под сомнение. И заход в наши северные и северо-западные торговые порты должен вызывать страх и опасения.
В этих действиях евроатлантических стратегов нет абсолютно ничего нового. Этой их идейке — запереть выходы нашей страны и запереть возможности заходов в наши порты "на северах" — больше четырех сотен лет. И главное, запереть хотят те же. Это британцы. Это шведы. И это поляки и балтийские лимитрофы.
Идея начальницы ЕС фон дер Ляйен, решившей оснастить сообщество ледокольным флотом (это не шутки, а официальное заявление), в концепцию сжатия российского присутствия на море вписывается идеально.
С юга европейские натовцы готовы положиться на Францию, уже успевшую саму себя назначить жандармом в Средиземноморье, в Бискайском заливе и по всему Восточноатлантическому океаническому контуру.
И здесь тоже ничего концептуально и стратегически нового европейские политики предложить не могут. Это та же пиратская практика контроля торговых и военных морских путей. За этот контроль они воевали с нами последние сотни лет. Если не сами европейцы шли на нас армадами, то это делали их вассалы. С известными сегодня результатами.
Из Мурманска мы всех вышвырнули. Из Одессы — тем более. В результате Крымской войны, в которой нас мечтали не просто согнуть, а уничтожить, — у Лондона осталась "тонкая красная линия", у Парижа — мост Альма. У нас — Крым.
В результате всех войн и вторжений мы выстроили один из крупнейших по потенциалу, тоннажу и военной силе ВМФ в мире. Создали его, либо постоянно отражая внешнюю агрессию, либо возрождая страну после нее. Иными словами, имея весьма ограниченные экономические ресурсы.
В результате все тех же войн и вторжений мы создали крупнейший на планете ледокольный флот. Руководство страны понимало, что противостояние в Арктике, учитывая, что мы имеем дело с глобалистскими хищниками, — это вопрос времени.
И вот это время сейчас пришло. Маски сброшены. Цели наши противники обозначили. Получив от нас в Донбассе по полной, они готовятся воевать с нами "на северах" и, возможно, "на югах" тоже. Эти их планы учитываются, как было заявлено нашим МИД, в оборонном планировании России.
После возможного урегулирования донбасского кризиса те, кто нас решил уничтожить, скорее всего, предложат нам новую драку. С так хорошо известным нам результатом. Какой вышел с арестом танкера "Гринч".
