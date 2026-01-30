Рейтинг@Mail.ru
Россия учитывает политику НАТО в оборонном планировании, заявил Грушко - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 30.01.2026 (обновлено: 15:31 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/mid-2071269669.html
Россия учитывает политику НАТО в оборонном планировании, заявил Грушко
Россия учитывает политику НАТО в оборонном планировании, заявил Грушко - РИА Новости, 30.01.2026
Россия учитывает политику НАТО в оборонном планировании, заявил Грушко
Москва учитывает текущую политику НАТО в своем оборонном планировании, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T15:19:00+03:00
2026-01-30T15:31:00+03:00
россия
москва
нато
александр грушко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063107382_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_0fc8bdb648cddd988b17143a5033ab71.jpg
https://ria.ru/20260123/nato-2069702292.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063107382_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_c8533b15f7c3bed2befcaf6ec88065ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, нато, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Москва, НАТО, Александр Грушко, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия учитывает политику НАТО в оборонном планировании, заявил Грушко

Грушко: Россия учитывает политику НАТО в оборонном планировании

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москва учитывает текущую политику НАТО в своем оборонном планировании, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы всё внимательно изучаем. И изучаем не только с точки зрения формулирования и выстраивания нашей внешней политики, но и, прежде всего, в планировании оборонном. Многие меры уже были одобрены", - сказал Грушко, выступая на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
По его словам, сегодня в НАТО считают Россию "долговременной угрозой, даже за горизонтом потенциального украинского урегулирования".
"Все могут быть уверены в том, что, как бы ни развивалась ситуация, обороноспособность и безопасность России будет надежно обеспечена", - заключил Грушко.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Теперь официально: НАТО предложили заняться терроризмом против России
23 января, 08:00
 
РоссияМоскваНАТОАлександр ГрушкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала