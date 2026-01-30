https://ria.ru/20260130/mid-2071269669.html
Россия учитывает политику НАТО в оборонном планировании, заявил Грушко
Москва учитывает текущую политику НАТО в своем оборонном планировании, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T15:19:00+03:00
россия
нато
александр грушко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Грушко: Россия учитывает политику НАТО в оборонном планировании